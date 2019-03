Juventus | Nedved | ' Contro l' Ajax saranno gare bellissime | non temiamo squalifica per CR7'

Juventus - Nedved : 'Non temiamo la squalifica di Cristiano Ronaldo' : Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, spiega a Sky Sport dopo il sorteggio di Champions che non si aspetta una sanzione della Uefa nei confronti dell'attaccante portoghese per il gesto fatto dopo la vittoria sull'Atletico Madrid, simile a quello fatto ...

Juventus-Ajax - Nedved nasconde il sorriso : “non sono né contento e né deluso. Squalifica di Ronaldo? Ecco cosa dico” : Il vice-presidente della Juventus ha commentato a caldo il sorteggio dei quarti di finale di Champions League, esprimendo le proprie sensazioni sull’Ajax Sarà l’Ajax l’avversaria della Juventus nei quarti di finale di Champions League, l’urna di Nyon ha messo la formazione olandese sul cammino dei bianconeri, che giocheranno l’andata in trasferta e il ritorno all’Allianz Stadium. AFP/LaPresse Un ...

Juventus : Zidane piacerebbe ad Agnelli - ma non convincerebbe Nedved e Paratici : In estate la Juventus potrebbe cambiare allenatore. Negli ultimi giorni si parla continuamente del futuro di Massimiliano Allegri. Le voci che si rincorrono sono molte e il candidato principale che potrebbe prendere eventualmente il posto del tecnico livornese sarebbe Zinedine Zidane. Il profilo del francese sarebbe apprezzato soprattutto dal presidente Andrea Agnelli. Zidane però non convincerebbe Fabio Paratici e Pavel Nedved. Entrambi ...

Juventus - Nedved bisticcia con un tifoso del Bologna che aveva la maglia dell'Atletico : Pavel Nedved è da sempre legatissimo ai colori della Juventus. Il sodalizio tra i bianconeri e la 'Furia Ceca' dura dall'estate del 2001 ed è più solido che mai. Nedved, prima ha dato tutto se stesso in campo, portando i bianconeri a raggiungere risultati davvero incredibili e poi da qualche anno è il vice presidente della Vecchia Signora. L'ex giocatore Ceco ormai è uno dei pilastri dei bianconeri e con l'addio di Marotta ha sempre più poteri. ...

Juventus - Nedved : 'La Champions mi renderebbe felice - allora potrei riposare in pace' : Anche Nedved, però, è apprezzato dai tifosi bianconeri per il suo modo di essere: "Dopo una carriera che è andata oltre le mie aspettative, non volevo restare nel mondo del calcio. Ma non ho potuto ...

Juventus - Pavel Nedved vuole la Champions League : “dopodiché potrei riposare in pace!” : Juventus, Pavel Nedved ammette che l’obiettivo stagionale bianconero è quello di vincere la tanto agognata Champions League “Mi renderebbe sicuramente estremamente felice. Volevo vincere come giocatore ma non ci sono riuscito; se riuscissimo a vincere mentre faccio parte del club sarebbe assolutamente meraviglioso, sarebbe un risultato notevole. E allora potrei riposare in pace“. Il vice presidente della Juventus, Pavel ...

Juventus - Nedved : “con la Champions League potrei riposare in pace” : “La Champions League? Mi renderebbe sicuramente estremamente felice. Volevo vincerla come giocatore ma non ci sono riuscito e se riuscissimo a vincere mentre faccio parte del club sarebbe assolutamente meraviglioso. Sarebbe un risultato notevole. E allora, allora potrei riposare in pace”. Sono le dichiarazioni da parte di Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, intervistato dal quotidiano inglese The Telegraph: ...

Juventus - Nedved : "Avrò pace solo quando alzeremo la Champions" : 'Ronaldo ci ha fatto migliorare nella mentalità. Siamo rimasti impressionati dalla sua personalità'. Pavel Nedved racconta al quotidiano inglese The Telegraph l'impatto avuto da CR7. ' C'è sempre ...

Juventus - Nedved : 'Dybala nostro patrimonio - non si muove' : ... ovviamente loro sono la nostra forza, sono molto esperti e senza di loro è più difficile - ha detto il vicepresidente bianconero ai microfoni di Sky Sport - Devo dire però che anche quelli che hanno ...

Calciomercato Juventus - Nedved e Paratici non mollano il nuovo CR7 : Calciomercato Juventus – Ha solo 19 anni ma è già corteggiato da tutte le big d’Europa e ha una clausola che supera i 100 milioni di euro. Joao Felix si candida ad essere il nuovo crack del calcio mondiale. Non per niente le grandi sono pronte ad un investimento importante per strapparlo al Benfica che intanto lavora […] More

Mercato Juventus - Paratici e Nedved occhio al Portogallo : talento in arrivo? : Mercato Juventus – Che il Portogallo sia una terra dove ben pescare giovani talenti è un fatto assodato. Ecco allora che i club italiani vigilano attentamente il Mercato lusitano a caccia di nuovi gioiellini. Come riferito da ‘A Bola’, ad assistere alla sfida di ieri tra Portimonense e Rio Ave, erano presenti anche alcuni osservatori di Juventus e Sampdoria. Oltre a […] More

Juventus - Nedved su Dybala : 'Da noi ci sono tutti i supereroi e ce li teniamo stretti' : Ieri, presso il JMuseum, in occasione dell’inaugurazione della mostra "Gulp! Goal! Ciak!", che celebra il calcio in fumetti, tra gli altri era presente Pavel Nedved. Il vicepresidente, passando in rassegna le caricature dei grandi campioni del passato, si è divertito a guardare la sua che lo ritrae nelle vesti di Iron Man. Da sempre la Juve ha grande predilezione per i supereroi, basti ricordare come Agnelli definii Paul Pogba il “supereroe ...

Juventus - Nedved allontana la Champions e tende la mano a Dybala : La Champions League si avvicina e Pavel Nedved decide di fare pretattica. "Non pensiamo assolutamente alla gara contro l'Atletico Madrid, siamo concentrati sul campionato e adesso lavoriamo per quello"...

Juventus - Nedved 'Dybala Ha segnato meno ma ha giocato meglio' : ... proprio nel fumetto, in modi e stili differenti e a come la ricchezza di spunti offerti da questo sport all'immaginario di tutti gli appassionati potesse dare vita a un racconto unico, originale ed ...