Juve | Agnelli | Ajax grande esempio di politica sportiva

Juventus - Agnelli : 'Ajax un modello - ha fatto scuola' : 'L'Ajax ha fatto scuola, è l'esempio principe che in un mercato senza tante risorse economiche si possono avere squadre di alto livello internazionale'. Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ...

Juventus - Agnelli mette in vetrina Nicolussi : “i giovani devono fare esperienza” : “Hans Nicolussi ha provato l’esperienza di vivere l’ottavo di Champions con l’Atletico: i ragazzi devono fare esperienze del genere”. Sono le dichiarazioni del presidente della Juventus Andrea Agnelli che mette in vetrina il giovane centrocampista bianconero: “Nicolussi dovrebbe giocare in Primavera – ha proseguito il presidente della Juventus – ma come mi è stato insegnato da Marotta, che ...

Juventus - Mbappé il sogno di Paratici e Agnelli : il piano : Juventus Mbappé – Tra vari incroci di mercato che potrebbero andare a rinforzare la Juventus in vista della conquista della Champions League c’è anche Mbappé. Il fenomeno francese, campione del mondo con la sua Nazionale e votato da moltissimi come il miglior giovane degli ultimi anni, è il sogno dei bianconeri. Paratici, ds della Juventus, […] L'articolo Juventus, Mbappé il sogno di Paratici e Agnelli: il piano proviene da ...

Juventus - ultrà ancora contro Agnelli : nuovi striscioni all'Allianz : Una tregua momentanea per la serata di Champions, ma è sempre guerra aperta tra la Juventus e i gruppi organizzati. La Curva Sud ha deciso di interrompere lo sciopero del tifo solo per la sfida contro ...

Juventus - Mbappé il sogno di Paratici e Agnelli : il piano : Juventus Mbappé – Tra vari incroci di mercato che potrebbero andare a rinforzare la Juventus in vista della conquista della Champions League c’è anche Mbappé. Il fenomeno francese, campione del mondo con la sua Nazionale e votato da moltissimi come il miglior giovane degli ultimi anni, è il sogno dei bianconeri. Paratici, ds della Juventus, […] L'articolo Juventus, Mbappé il sogno di Paratici e Agnelli: il piano proviene da ...

Juve : nuovi striscioni contro Agnelli : All’Allianz Stadium sono comparsi nuovi striscioni con scritte contro il presidente della Juventus, Andrea Agnelli. Continua la protesta contro l’aumento del costo dei biglietti. Due striscioni firmati “Drughi“, principale gruppo della Curva Sud, sono stati appesi ai cancelli dell’impianto. Le fotografie sono state rilanciate sui social network. Uno degli striscioni recita: “Chiedi i Daspo alla polizia e ...

Juventus - striscioni dei tifosi contro Agnelli alla vigilia dell’Atletico : Oggi la Juventus affronterà una gara delicatissima contro l’Atletico Madrid, i tifosi intanto sono sul piede di guerra contro Agnelli “Nessuna Coppa dei campioni vale quanto il rispetto dei tuoi tifosi”. “Chiedi i Daspo alla polizia e alzi i prezzi per mandarci via“. E’ il testo dei due striscioni affissi nella notte al di fuori dello Juventus Stadium, striscioni di una frangia del tifo bianconero contro ...

Juve - nuovi striscioni degli ultrà contro Agnelli : Non accenna a placarsi il duro attacco degli ultrà della Juve ad Andrea Agnelli in relazione al caro-biglietti. All'Allianz Stadium sono comparsi infatti nuovi striscioni contro il presidente ...

Guardiola-Juventus - tutta la verità : la mossa e il piano di Agnelli : GUARDIOLA JUVENTUS- Come trapelato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la pista che potrebbe portare Guardiola sulla panchina bianconera non sembrerebbe essersi arenata del tutto. E’ chiaro che l’attuale allenatore del Manchester City rappresenti il sogno nel cassetto del presidente Agnelli, ma è anche vero che, ora come ora, esistono degli ostacoli praticamente insormontabili per cercare […] More

98 anni fa nasceva Gianni Agnelli - il ricordo della Juve : Gianni Agnelli, scomparso nel gennaio 2003, ha fatto la storia della Juve in una vita ricca di successi nello sport ma anche nell'industria e nell'imprenditoria. Una passione carnale per il bianco e ...

Deschamps-Juventus - cosa c’è di vero? Idea e il piano di Agnelli : DESCHAMPS JUVENTUS- Didier Deschamps nuovo allenatore della Juventus? Il tecnico campione del Mondo con la Francia, starebbe stuzzicando le preferenze del presidente Agnelli, facendolo balzare in testa alla lista dei desideri bianconeri in vista del futuro. Per Deschamps sarebbe un clamoroso ritorno dopo l’anno in Serie B concretizzatosi poi con la promozione in Serie A. […] More

Il Real Madrid 'ruba' Zidane ad Agnelli : così cambiano le mosse della Juve : Di altro avviso erano Pavel Nedved e Fabio Paratici , rispettivamente vicepresidente e responsabile dell'area Sport del club, che in caso di addio ad Allegri preferirebbero invece un tecnico più '...

Curva Sud Juventus - la protesta contro la società : offese al presidente Agnelli : Curva SUD Juventus, la protesta – Ha fatto rumore, molto rumore, il silenzio della Curva Sud ieri sera in occasione della partita tra Juventus e Udinese. Il 27esimo turno di Serie A si è aperto con la vittoria dei bianconeri contro i friulani; un successo che ha momentaneamente portato Allegri a +19 in classifica sul […] L'articolo Curva Sud Juventus, la protesta contro la società: offese al presidente Agnelli proviene da Serie A ...

Juventus - tensione altissima : scritte shock contro Agnelli [FOTO] : 1/10 ...