Italia,Euro 2020:i convocati di Mancini

Quagliarella e i giovani Zaniolo e Kean fra i 29del ctper i primi due impegni di qualificazione adcontro Finlandia (il 23 ad Udine) e Liechtenstein (il 26 a Parma). Portieri Donnarumma,Perin,Cragno,Sirigu Difensori: Biraghi, Bonucci, Chiellini, Florenzi, Izzo, G., Piccini, Romagnoli, Spinazzola. Centrocampisti: Barella, Cristante,Jorginho, Sensi, Verratti, Zaniolo. Attaccanti: Bernardeschi, Chiesa,Grifo, El Shaarawy,Immobile,Kean,Lasagna,Pavoletti, Politano, Quagliarella.(Di venerdì 15 marzo 2019)

NicolaMorra63 : Certo, si deve attendere la sentenza definitiva. Ma per la valutazione giuridico-penale. Per il resto questa è quel… - forumJuventus : [GdS] #JuveAtleti è stata la partita più vista di sempre su Sky tra squadre di club ?? - borghi_claudio : @antonioscacc @RiccardoDeias @Sofiajeanne Ho anche specificato in diretta che altro era considerare la Comunità Eur… -