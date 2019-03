Italia Under 21 | ecco i convocati di Di Biagio | novità Luiz Felipe

26 convocati per l'Italia Under 21 : ANSA, - ROMA, 15 MAR - Luiz Felipe e Gabriele Moncini sono le novità tra i 26 azzurrini convocati da Gigi Di Biagio per il doppio impegno dell'Under 21 con Austria e Croazia. Gli azzurrini saranno in ...

Calcio : i convocati dell’Italia Under 21 per due amichevoli. Gigi Di Biagio chiama Luiz Felipe della Lazio : Primi appuntamenti del 2019 per quanto riguarda la Nazionale under 21 di Calcio: gli azzurrini sono attesi da due amichevoli con i pari età di Austria e Croazia per preparare al meglio l’appuntamento dell’anno, gli Europei casalinghi di questa estate. Luigi Di Biagio per l’occasione ha convocato 26 calciatori: ci sono alcune novità, come il difensore centrale Luiz Felipe della Lazio, alla prima in maglia azzurra. Spazio anche ...

Boxe - Europei Under 22 2019 : cinque Italiane su sette in semifinale! Domani sei azzurri impegnati nei quarti : Si conclude con un bottino più che valido la giornata delle azzurre agli Europei Under 22 di Boxe in corso di svolgimento a Vladikavkaz, Russia: cinque delle nostre sette rappresentanti, infatti, trovano l’accesso alle semifinali, che si disputeranno tra venerdì 15 e sabato 16. Andiamo a vedere quanto accaduto oggi. Sono due le nostre portacolori a vincere per decisione unanime dei giudici: Rebecca Nicoli e Angela Carini, vittoriose ...

Rugby : il livornese Mori in meta con la maglia dell'Italia Under 20 in Inghilterra : Questa la cronaca della partita persa contro l'Inghilterra, fonte fedeRugby.it,. A Bedford dopo un buon primo tempo dell'Italia U20 i padroni di casa dell'Inghilterra si impongono 35-10 sugli ...

Softball - le convocate dell’Italia per uno stage a fine marzo a Saronno. Presenti sia la Nazionale maggiore che quella Under 19 : In vista di un raduno in programma dal 24 al 27 marzo a Saronno, il manager della Nazionale italiana Enrico Obletter ha convocato 17 atlete per quanto riguarda il gruppo delle senior e 20 per l’Under 19 (anche se, a dire il vero, due nomi coincidono, quelli di Elisa Princic e Alessandra Rotondo). Di seguito l’elenco delle convocate: ITALIA Softball Chiara Bassi Valeria Bettinsoli Laura Bigatton Lisa Ann Birocci Priscilla ...

Sei Nazioni Under20 2019 - Inghilterra-Italia 35-10. Gli azzurrini giocano alla pari un tempo - poi cedono : L’Italia Under 20 di rugby fa sognare un tempo poi cede all’Inghilterra nella quarta giornata del Sei Nazioni di categoria: azzurrini anche avanti 7-10, a fine primo tempo gli inglesi passano a condurre per 12-10 e nella ripresa dilagano fino al 35-10 finale, conquistando anche il punto di bonus offensivo. Nel primo tempo padroni di casa avanti al 4′ con la meta di Seabrook trasformata da Wilkinson, risponde l’Italia che ...

Tennistavolo - Europei Under 21 Gondomar 2019 : nessun Italiano accede al tabellone ad eliminazione diretta in singolare : Non giungono buone notizie per l’Italia da Gondomar, in Portogallo, dove sono in corso gli Europei Under 21 di Tennistavolo: nessuno degli azzurrini in gara riesce a staccare il pass per il tabellone ad eliminazione diretta in singolare, mentre in quattro su cinque sono ancora in corsa nel doppio. I quattro tornei sono ora allineati agli ottavi e domani si giocheranno due turni. Jamila Laurenti, Antonino Amato e Daniele Pinto sono usciti ...

Regione : Sport e Turismo. Lama Mocogno - Mo - dall'8 al 10 marzo ospiterà i campionati Italiani di sci di fondo Under 14 e la Coppa Italia Sportful ... : Lo Sport e, in particolare, i grandi eventi-ha proseguito l'assessore- sono un potente veicolo di promozione del territorio in chiave turistica. Di qui il nostro impegno per ospitare nel 2019 ...

Boxe - Europei under 22 2019 : i convocati dell’Italia. C’è Irma Testa : Nuova manifestazione continentale per quanto riguarda la Boxe: dal 7 al 18 marzo a Vladikavkaz, in Russia, si svolgeranno gli Europei under 22. Una folta pattuglia italiana presente in terra russa: sono sedici i pugili azzurri, nove uomini e sette donne. Tra le stelle della manifestazione sicuramente Irma Testa, atleta delle Fiamme Oro che combatterà nella categoria 57kg. Questi i convocati ...

Rugby – Sei Nazioni Under 20 - ufficializzato il XV dell’Italia che affronterà venerdì l’Inghilterra : Nella quarta giornata del Sei Nazioni di categoria, gli azzurrini se la vedranno con l’Inghilterra a Bedford Fabio Roselli, responsabile tecnico della Nazionale Italiana U20, ha reso nota la formazione che venerdì 8 marzo, alle ore 19.45 locali (20.45 in Italia) affronterà a Bedford i pari età dell’Inghilterra nella quarta giornata del 6 Nazioni di categoria. Nota per i fans italiani a Bedford: i biglietti per Inghilterra v Italia ...

Inghilterra-Italia - Sei Nazioni Under 20 Rugby 2019 : la formazione degli azzurrini. Il XV varato da Roselli : Fabio Roselli ha diramato la formazione ufficiale dell’Italia Under 20 di Rugby che venerdì 8 marzo alle ore 20.45 italiane affronterà in trasferta i pari età dell’Inghilterra nella quarta giornata del Sei Nazioni di categoria. L’Italia finora ha vinto soltanto in Scozia all’esordio, mentre gli inglesi hanno battuto solamente la Francia in casa. Presenta così la gara al sito federale il responsabile tecnico della ...

Rugby - Mondiali Under 20 Argentina 2019 : ufficiale il calendario. Tutte le partite dell’Italia : Ufficiali le date dei Mondiali Under 20 di Rugby che si terranno in Argentina dal 4 al 22 giugno: l’Italia è inserita nel Girone B ed esordirà proprio il 4 giugno contro l’Australia per poi affrontare l’Inghilterra l’8, e l’Irlanda il 12. Le semifinali sono in programma il 17, mentre le finali si giocheranno il 22. Così al sito federale il responsabile tecnico Fabio Roselli: “Il livello del Mondiale Under 20 ...

Sei Nazioni Under20 2019 : i convocati dell’Italia per le ultime due sfide. Fabio Roselli chiama 24 azzurrini : Ufficializzata da parte del responsabile tecnico Fabio Roselli la lista da cui usciranno i nomi degli atleti dell’Italia del rugby che scenderanno in campo nelle ultime due gare del Sei Nazioni Under 20: sono 24 gli azzurrini prescelti per le sfide in Inghilterra e a Biella contro la Francia. Il ritiro inizierà domenica 3 marzo a Montichiari. Queste le dichiarazioni di Fabio Roselli al sito federale: “Abbiamo un gruppo molto giovane con ...

Sorteggio Mondiale Under 20 : Italia con Messico - Giappone ed Ecuador nel gruppo B : ... trascinata dai gol di Riccardo Orsolini - poi capocannoniere del torneo con 5 reti -, fermata in semifinale dall'Inghilterra che nella finale contro il Venezuela conquistò il tetto del mondo. Ma ...