Internet | ogni giorno 500 milioni di ricerche culturali

Safer Internet Day 2019 : ad ogni nazione il suo malware - Avira svela come difendersi dalle minacce locali : Tettnang, Germania, 4 febbraio 2019 – In occasione del Safer Internet Day, la giornata internazionale dedicata alla sicurezza in rete, Avira ha svelato le principali minacce malware alle quali sono potenzialmente esposti gli utenti in base al paese di provenienza.L’analisi degli attacchi malware verificatisi più di frequente ha evidenziato infatti una stretta correlazione con l’area geografica di residenza come ha sottolineato Alexander ...