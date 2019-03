Inter | niente coreografia al derby La Nord | “No a ricordo per Belardinelli”

La Confessione (Nove) - Gomez a Bersani : “Perché non Intervenne quando Violante disse che fu garantito a Berlusconi il conflitto d’Interessi?”. “Non sapevo niente” : Ospite de “La Confessione” condotta Peter Gomez, venerdì 15 marzo alle 22.45 su Nove, è l’ex segretario del Pd, Pier Luigi Bersani. Il giornalista parte da un “famigerato” episodio del 2003 quando alla Camera dei deputati, l’allora ex vicepresidente della Camera Luciano Violante (nelle file dei Democratici di Sinistra – l’Ulivo) disse che “a Berlusconi e Letta era stato garantito che non avremmo ...

Europa League. Inter - Spalletti : "Niente alibi. Keita c'è - Brozovic in panchina" : Vincere per continuare la corsa in Europa League e tenere vivo un altro obiettivo stagionale. Vincere per mandare un segnale di forza al Milan per il derby di domenica sera. Luciano Spalletti conta i ...

Inter - Brozovic : niente lesione. Miranda operato al naso - lavoro personalizzato per Icardi : Usciti malconci dalla partita contro la Spal, Marcelo Brozovic e Joao Miranda portano buone notizie a Luciano Spalletti relativamente ai loro infortuni. Escluse lesioni muscolari per il centrocampista ...

Inter - due gol alla Spal ma niente sorrisi! Poche idee - troppi infortuni : Francoforte e Derby valgono una stagione : Dopo un brutto primo tempo, l’Inter sfrutta due occasioni utili e batte la Spal nella ripresa: match complicato per i nerazzurri apparsi senza idee e limitati dalle assenze. Le partite contro Francoforte e Milan valgono l’Intera stagione L’Inter festeggia 111 anni di storia con una vittoria arriva per 2-0 contro la Spal. Per come vanno le cose in questo periodo, l’importante e vincere e non perdere terreno dal Milan, attualmente a -1. ...

Eintracht - il ds Bobic : 'Dusseldorf e Inter a distanza di tre giorni? Niente di strano. Bundes meglio dell'Europa' : Poi Milano si raggiunge in un'ora d'aereo, non è un viaggio intorno al mondo. Con tutto l'impegno che metteremo a Milano e tutta la gioia per essere ancora impegnati in Europa, la Bundesliga è sopra ...

'Quasi niente' è una autodenuncia-specchio Intergenerazionale : ... super informata della società globalizzata aveva saturato con la cronaca di fatti in sovraesposizione abituandoci al bombardamento mediatico alle prese con PIL e oscillazioni delle Borse al rialzo. ...

Per Sport Mediaset l’incontro Icardi-Inter non ha sbloccato niente : Rassegna stampa troppo ottimistica Questa mattina abbiamo letto un’ottimistica rassegna stampa sull’incontro tra Icardi e l’Inter – nella persona di Beppe Marotta -, incontro avvenuto ieri negli uffici di Wanda Nara alla presenza del mediatore Paolo Nicoletti (amico di Massimo Moratti). Il Corriere della Sera ha scritto: “Il disgelo e` iniziato, si puo` fare pace”. E ancora: “Marotta ha voluto la sua assicurazione su un ...

Niente Eintracht per Icardi - Maurito si nega (di nuovo) all’Inter : Arriva un altro ‘no’ di Icardi all’Inter, Maurito non ci sarà per la sfida di Europa League contro Eintracht Francoforte Mauro Icardi continua a dire di “no” all’Inter. Nonostante l’infortunio al ginocchio sembra essere rientrato, secondo Gazzetta dello Sport, l’attaccante nerazzurro si è tirato indietro per la sfida di Europa League contro Eintracht Francoforte in programma giovedì ...

Inter - Icardi ha detto no. Niente Eintracht : 'Sto male' : Mauro Icardi ha detto no. Non rientra e non partirà per la trasferta in Germania di giovedì contro l'Eintracht Francoforte. SEGUONO AGGIORNAMENTI Gasport

Che tempo che fa - Fabio Fazio e le polemiche per l'Intervista a Macron : "I biglietti aerei me li sono pagati io - non è costato niente alla Rai" : Emmanuel Macron è stato intervista da Fabio Fazio per il programma "Che tempo che fa", nella puntata in onda domenica 3 marzo 2019.Prima che venisse mandata in onda l'intervista, Fabio Fazio, parlando con Carlo Cattarelli e Paolo Mieli, ha rispsto direttamente alle polemiche emerse nei giorni scorsi in relazione ai costi del viaggio Italia-Francia.prosegui la letturaChe tempo che fa, Fabio Fazio e le polemiche per l'intervista a Macron: ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio e le polemiche per l'Intervista a Macron : "I biglietti aereo me li sono pagati io - non è costato niente alla Rai" : Emmanuel Macron è stato intervista da Fabio Fazio per il programma "Che tempo che fa", nella puntata in onda domenica 3 marzo 2019.Prima che venisse mandata in onda l'intervista, Fabio Fazio, parlando con Carlo Cattarelli e Paolo Mieli, ha rispsto direttamente alle polemiche emerse nei giorni scorsi in relazione ai costi del viaggio Italia-Francia.prosegui la letturaChe tempo che fa, Fabio Fazio e le polemiche per l'intervista a Macron: ...

Inter - Lautaro Martinez torna sul caso Icardi : “non possiamo fare niente per lui” : Lautaro Martinez torna sull’argomento Icardi, le parole dell’attaccante argentino dopo la sconfitta dell’Inter alla Sardegna Arena Non si parla d’altro ormai in casa Inter, il caso Icardi infiamma le notizie di testa dei giornali ed i nerazzurri non possono che gettare acqua sul fuoco per rasserenare l’animo dell’argentino e dei tifosi. Dopo lo sfogo sui social di Maurito, l’opinione pubblica si è ...

Inter - tutti contro tutti e smodato uso dei social : ad Appiano non si fanno mancare niente : ... ma soprattutto la esibisce in ogni dove, femmina padrona che invade ed erotizza tutto ciò che le sta intorno, dal ragazzo ora marito e non più capitano Icardi all'Intero mondo nerazzurro. Una ...

Abisso : 3 turni di stop e niente Inter : L'arbitro Abisso non dimenticherà di certo il calcio di rigore concesso alla Fiorentina all'ultimo minuto di recupero nella gara contro l'Inter. Il direttore di gara è stato sospeso dalla Figc per tre ...