Inter eliminata | fuori onda di Bergomi rivolto ad un tifoso | ' Che pa ragazzi'

(Di venerdì 15 marzo 2019) Un'Europa League in chiaroscuro quella di ieri 14 marzo per quanto riguarda le squadre italiane: se il Napoli, nonostante lo sconfitta per 3-1 contro il Salisburgo è riuscita a passare il turno forte del 3-0 all'andata, l'è stata invecedopo una brutta prestazione in casa. L'Eintracht Francoforte, grazie ad un gol di Jovic, passa il turno e la squadra di Spalletti deve dire addio all'Europa League. Di certo le defezioni nel settore avanzato sono sicuramente pesate per il mister toscano, considerando l'indisponibilità di Icardi e di Lautaro Martinez. È stato adattato centravanti Keita, con effetti non soddisfacenti. La prestazione è stata sicuramente non ideale, ma a destare stupore è stata una frase indi, opinionista per l'occasione del match dell'trasmesso da Sky.si riferiva ad unista In particolar modo l'ex difensore ...

