Inter-Eintracht | i nerazzurri sconfitti e fuori dai giochi

Inter-Eintracht - Spalletti : “Troppa pressione - ci siamo innervositi. Su Keita ho sbagliato io”. : Brutta Inter. I nerazzurri perdono in casa ed escono dall’Europa League, l’Eintracht passa col risultato di 0-1 e va avanti nella competizione. Le assenze pesano, ma i milanesi non danno mai l’impressione di poter far male, e di fatto non si rendono mai effettivamente pericolosi. Al termine del match, le parole del tecnico Luciano Spalletti ai microfoni di TV8: “Abbiamo perso subito l’equilibrio e commesso ...

Inter-Eintracht Francoforte 0-1 - Europa League 2019 : un gol di Jovic elimina agli ottavi i nerazzurri - evanescenti dall’inizio alla fine : L’Inter, di fronte al pubblico di San Siro, esce negli ottavi di Europa League 2018-2019. Ad eliminarla è l’Eintracht Francoforte, sospinto da ben quindicimila persone arrivate dalla Germania e dal gol di Jovic che, al quinto minuto, si rivela essere decisivo per le sorti dell’intero incontro. Finisce così, senza particolare gloria, l’avventura nerazzurra nella seconda coppa europea, e questo è quasi un flashback con ...

Inter-Eintracht Francoforte 0-1 - le pagelle : tra i pochi a salvarsi Handanovic e Politano : Si è appena concluso il match tra Inter ed Eintracht Francoforte allo stadio Meazza. Il risultato è stato di 0-1, esito che qualifica i tedeschi ai quarti di finale di Europa League dopo lo 0-0 dell'andata. Decisiva la rete di Jovic dopo soli cinque minuti in un match dominato dagli ospiti che, più volte nel corso del match, hanno sfiorato il raddoppio. Nella giornata di domani ci saranno si sorteggi per i quarti di finale che faranno intendere ...

