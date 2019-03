Inter-Eintracht finisce 0-1 Nerazzurri choc | fuori agli ottavi di Europa League

Inter-Eintracht Francoforte 0-1 - le pagelle di Calcioweb : tra i nerazzurri si salva solo Handanovic [FOTO] : 1/13 Spada/LaPresse ...

VIDEO Inter-Eintracht Francoforte 0-1 - Highlights - gol e sintesi Europa League. Jovic elimina gli uomini di Spalletti : L’Inter saluta l’Europa League perdendo in casa per 0-1 contro l’Eintracht Francoforte: gli uomini di Spalletti, dopo lo 0-0 dell’andata subiscono la rete decisiva di Jovic al 6′. I nerazzurri non riescono a ribaltare la partita, se dicono addio alla seconda competizione continentale. Ora resta la corsa ad un posto in campionato che valga la qualificazione alla prossima Champions League. GLI Highlights DI ...

Inter-Eintracht - il fuori onda di Bergomi sintetizza la gara : “che palle ragazzi!” [VIDEO] : Inter-Eintrach, Beppe Bergomi protagonista di un fuori onda che ha pienamente descritto l’esito della gara per i nerazzurri Inter-Eintracht è stata una gara non certo positiva per i nerazzurri: brutti, sconfitti e fuori dall’Europa League. La delusione dei tifosi interisti è stata totale quest’oggi, sintetizzata dal commento di Beppe Bergomi, il quale a microfono ancora aperto si è lasciato scappare un inequivocabile: ...

Pagelle Inter-Eintracht Francoforte 0-1 : brutta prestazione dei nerazzurri - che vengono eliminati : L’Inter viene eliminata dall’Eintracht Francoforte negli ottavi di finale di Europa League. A San Siro i nerazzurri vengono sconfitti per 1-0 con la rete dopo sei minuti di Jovic e devono così abbandonare il torneo. Andiamo quindi a scoprire i voti dei giocatori in campo con le Pagelle del match. INTER Handanovic 6,5: non ha colpe sul gol subito, ma è invece provvidenziale in diversi interventi, riuscendo a tenere in partita i suoi, soprattutto ...

Highlights Inter Eintracht 0-1 Europa League. Video Gol e Tabellino : Highlights Inter Eintracht – La sfida di Europa League tra l’Inter e l’Eintracht Francoforte assume un significato particolare perché oltre al passaggio del turno nella squadra tedesca milita uno dei possibili sostituti di Mauro Icardi, nell’eventualità che l’ex capitano nerazzurro facesse le valige. Nella lista di Beppe Marotta e Piero Ausilio per il dopo Maurito […] L'articolo Highlights Inter Eintracht 0-1 Europa League. ...

DIRETTA/ Inter-Eintracht - risultato 0-1 - streaming Tv8 : Handanovic salva i nerazzurri : Europa League, DIRETTA Inter Eintracht Francoforte: cronaca live della partita di ritorno degli ottavi. Segui la partita in DIRETTA streaming video.

Inter-Eintracht Francoforte 0-1 - diretta live : nerazzurri sempre sotto : Si gioca il ritorno del match degli ottavi Inter-Eintracht. Il pareggio a reti inviolate dell’andata lascia tutto aperto per quanto riguarda il discorso qualificazione, anche se un gol dei tedeschi complicherebbe di molto la partita dell’inter. Molte le assenze tra i nerazzurri. Formazione tipo per l’Eintracht. 65′ – Squadre lunghe, ma Inter sempre poco pungente. Ci prova solo Politano. 55′ – Ci ...

Inter-Eintracht Francoforte 0-1 : risultato e cronaca in diretta live : Inter-Eintracht, Europa League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Inter-Eintracht Francoforte 0-1 - diretta live : nerazzurri in svantaggio : Si gioca il ritorno del match degli ottavi Inter-Eintracht. Il pareggio a reti inviolate dell’andata lascia tutto aperto per quanto riguarda il discorso qualificazione, anche se un gol dei tedeschi complicherebbe di molto la partita dell’inter. Molte le assenze tra i nerazzurri. Formazione tipo per l’Eintracht. 18′ – Spazi aperti, l’Inter si sbilancia, gli avversari pungono in contropiede. Keita spreca ...

Inter - Zanetti : 'Contro l'Eintracht come a Kiev nel 2010. Su Keita...' : Il vice-presidente dell 'Inter Javier Zanetti ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro l'Eintracht Francoforte. Di seguito le sue parole. Servirà una grande Inter questa sera. 'Sì. C'è una grandissima atmosfera, il pubblico è tutto con noi: per noi questa ...

Inter-Eintracht Francoforte 0-0 : risultato e cronaca in diretta live : Inter-Eintracht, Europa League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Inter-Eintracht Francoforte - diretta live : Si gioca il ritorno del match degli ottavi tra Inter-Eintracht. Il pareggio a reti inviolate dell’andata lascia tutto aperto per quanto riguarda il discorso qualificazione, anche se un gol dei tedeschi complicherebbe di molto la partita dell’inter. Molte le assenze tra i nerazzurri. Formazione tipo per l’Eintracht. Inter-Eintracht Francoforte, FORMAZIONI UFFICIALI INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, De Vrij, Skriniar, ...

Inter-Eintracht : dalle 21 La Diretta Spalletti punta tutto su Keita : Dopo lo 0-0 dell'andata a Francoforte, l'Inter torna in campo a S.Siro per la gara di ritorno contro l'Eintracht: in palio un posto nei quarti di finale di Europa League, l'obiettivo minimo per la ...

Inter-Eintracht - parla il questore di Milano : 'Tutto regolare - nessun disagio. Il corteo...' : Marcello Cardona , questore di Milano, ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dalla partita tra Eintracht e Inter: 'Finora è andato tutto avanti in maniera regolare. Al momento ci sono settemila tifosi che sono entrati, il resto si sta facendo controllare ...