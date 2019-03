Industria,in aumento fatturato e ordini

Torna a crescere, dopo il calo di dicembre, ildell'a gennaio 2019, segnando +3,1% su base mensile e +0,6% su base annua. Lo comunica l'Istat.Il contributo maggiore dal settore macchinari-attrezzature(+8,8%).congiunturale anche per gli ordinativi, che registrano +1,8% rispetto a dicembre,ma segnano un calo dell'1,2% rispetto a gennaio 2018. Male l'di autoveicoli,in calo annuo del 21,5% per ile del 21,7% per gli ordinativi.(Di venerdì 15 marzo 2019)

