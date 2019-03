Indoor rowing | a Roma in gara oltre 750 atleti

Campionati del Mondo di Indoor rowing – L’Italia conquista tre medaglie in California : Mondiali Indoor Rowing. Tre medaglie per L’Italia in California In California, a Long Beach, ieri in serata – nella mattinata Californiana – sono arrivate per L’Italia tre medaglie (un oro e due argenti) vinte durante la seconda edizione dei Campionati del Mondo di Indoor Rowing. Ad aprire la striscia positiva è stata la vittoria del paratleta della SS Murcarolo, Gianfilippo Mirabile che, dopo aver vinto l’Europeo circa un mese fa, ...