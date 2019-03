Il Volo al Teatro Antico di Taormina e a Malta in estate | biglietti in prevendita per i

optimaitalia

(Di venerdì 15 marzo 2019)Ilaldi, il 23 luglio. Il concerto fa parte dei nuovi appuntamenti annunciati oggi nell'ambito della tournée estiva de Ilper la presentazione dell'album Musica. Anticipato dal singolo Musica che resta, classificatosi al terzo posto al Festival di Sanremo 2019, Musica è disponibile nei negozi e in digitale e verrà presentato da Ilin un lungo tour estivo.Da maggio 2019 a maggio 2020, Ilsarà impegnato in una serie di eventi in Italia e all'estero per festeggiare i suoi primi 10 anni di carriera. La tranche italiana partirà da Matera e si chiuderà all'Arena di Verona il 24 settembre. Tanti gli appuntamenti in programma: al calendario già annunciato si aggiungono oggi due nuovi eventi in programma ail 19 luglio e a) il 23 luglio.Iper le due nuove date di Piero Barone, Ignazio Boschetto e ...

