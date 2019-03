Il Trono di spade | in uscita quattro libri per omaggiare la fine della serie

Il Trono di Spade 8 : è uscito ieri il trailer ufficiale in italiano : Come è ormai noto a tutti noi, "l'inverno è arrivato" o per meglio dire è ritornato, in maniera ufficiale. Infatti alle 3 di notte del 15 aprile andrà in onda in diretta originale, la prima puntata dell'ottava ed ultima stagione di Game of Thrones su Sky Atlantic. Ad annunciarlo in maniera ufficiale è il canale di Sky con il trailer ufficiale in italiano della serie tv ispirata ai romanzi delle Cronache del ghiaccio e del fuoco dell'autore ...

Sansa - ti presento Daenerys : Emilia Clarke de Il Trono di Spade 8 parla del loro “surreale” incontro : Nell'ultima stagione de Il Trono di Spade assisteremo a un incontro atteso per anni dai fan della saga fantasy, e anche Emilia Clarke non vede l'ora di guardarlo sullo schermo. Come è stato anticipato da uno dei teaser rilasciati dalla HBO, Jon Snow torna a Grande Inverno in compagnia di Daenerys, che presenterà come sua alleata e amante. Qualcosa ci dice che la sorellina Sansa non sarà molto entusiasta all'idea di dover consegnare il regno ...

Il Trono di Spade chiude con il finale più atteso - ma inizia la nuova era tv più grande e più ricca : il serial, ad oggi, più ambizioso e costoso di sempre: 15 milioni di dollari a puntata. Il trailer è stato visto in un giorno 81 milioni di volte, per la battaglia conclusiva set di 55 notti tra i ...

Il Trono di Spade 8 : le rivelazioni del Re della Notte e della Madre dei Draghi : Dopo mesi di attesa spasmodica e indizi centellinati, il trailer de Il Trono di Spade 8 è finalmente uscito e, come forse c’era da aspettarsi, ha registrato un vero e proprio record di visualizzazioni, che nelle prime 24 ore hanno superato gli 81 milioni. La cifra, impressionante, comprende le visualizzazioni di più piattaforme, quindi Youtube, Facebook e Twitter, ma questo non sminuisce affatto il record, confermato da HBO che, ...

Il trailer de Il Trono di Spade 8 batte ogni record - George R. R. Martin sgancia la bomba sul finale : “So un po’ di cose…” : Com'era prevedibile, il trailer de Il Trono di Spade 8 ha battuto ogni record. A 24 ore dalla sua pubblicazione, il video ha ottenuto ben 81 milioni di visualizzazioni sulle piattaforme Facebook, Twitter e YouTube. Numeri impressionanti, che polverizzano il precedente risultato ottenuto con il trailer della settima stagione - ovvero era stato visionato "solo" 61 milioni di volte in un giorno. L'attesa per l'ultimo capitolo della saga fantasy ...

Perché il Re della Notte ne Il Trono di Spade 8 attacca Westeros? Gli ultimi spoiler su una teoria inaspettata : I dettagli su Il Trono di Spade 8 sono relativamente scarsi, anche se manca quasi più di un mese al debutto dell'ultima stagione. Dopo tante speculazioni, teaser e foto promozionali, la HBO ha rilasciato un trailer spettacolare che anticipa il capitolo conclusivo della saga, ma c'è ancora molto altro di cui parlare. L'interprete del Re della Notte, uno dei grandi protagonisti de Il Trono di Spade 8, ha rilasciato una rara intervista a ...

Il Trono di Spade 8 - spoiler alert : 4 ipotesi attendibili da Watchers on The wall : Se siete fan del Trono di Spade duri e puri, forse conoscete Watchers on The wall, la community di appassionati della serie ispirata ai libri di George R.R. Martin, che ogni giorno pubblica anticipazioni e notizie dal regno di Westeros. A essere onesti, più che semplici appassionati, i Watchers sono degli “espertoni” capaci di prevedere che passa per la mente degli autori, anticipandolo in succosi spoiler. Mentre gli stessi ...

Ufficiale - Sophie Turner e Joe Jonas si sposano : primi dettagli sulle nozze della star de Il Trono di Spade : Dopo le voci insistenti, finalmente arriva l'ufficialità: Sophie Turner e Joe Jonas si sposano. Secondo i primi dettagli, la star de Il Trono di Spade e il cantante dovrebbero pronunciare il fatidico sì questa estate, ma la data resta ancora sconosciuta. Così dopo le nozze del fratello Nick Jonas con Priyanka Chopra avvenute alla fine dello scorso anno, anche Joe Jonas ha deciso di confermare il matrimonio con la fidanzata attrice. L'annuncio ...

Il Trono di spade - ecco il trailer della stagione finale : Possiamo finalmente vedere le prime immagini dall'ottava stagione di Game of Thrones , quella finale in arrivo negli USA il 14 aprile, e in contemporanea la notte tra il 14 e il 15 su Sky Atlantic in ...

Il trailer de Il Trono di Spade 8 è finalmente arrivato : A un mese e 9 giorni dal debutto in tv (nella notte tra il 14 e il 15 aprile), eccolo il trailer per Il Trono di Spade 8, la stagione conclusiva che dalle prime immagini sembra tesa come non mai. Un buio pieno di insidie e di sguardi nel silenzio si alterna al chiarore abbacinante di un inverno di ghiaccio che sembra mangiarsi tutto. Gli eroi e antieroi dei casati in lotta sembrano farsi piccoli o riempire i loro polmoni di un orgoglio che ...

Video trailer de Il Trono di Spade 8 - l’epica guerra finale unisce gli Stark ma divide i Lannister? : Dopo mesi di attesa e svariati teaser, finalmente HBO ha reso noto il trailer de Il Trono di Spade 8. Tra i tanti contenuti inediti mostrati nel Video, ci sono momenti che riguardano l'epica battaglia finale, dalla preparazione allo schieramento (con tanto di draghi pronti a rispondere ai comandi di Daenerys). I fan hanno atteso questo momento per molto tempo, considerando l'alto livello di sicurezza a cui il cast è stato sottoposto - lo ...

Nuovo record nel sollevamento pesi : ‘La Montagna’ del Trono di Spade alza 474kg! [VIDEO] : Hafthor Julius Bjornsson, meglio conosciuto come ‘La Montagna’ de ‘Il Trono di Spade’, ha stabilito il Nuovo record di sollevamento pesi alzando ben 474kg da terra nel The Arnold Strongman Classic Siamo abituati a vederlo nei panni di Sir Gregor Clegane, spietato servitore di Cercei Lannister nella serie tv ‘Il Trono di Spade’, ma l’attore Hafthor Julius Bjornsson è anche un importante sportivo. ...

Maratona Il Trono di Spade su Sky Atlantic dal 3 marzo in attesa dell’ultima stagione : episodi e programmazione : Se siete nostalgici dell'universo creato da George R.R. Martin, torna Il Trono di Spade su Sky Atlantic. In attesa di vedere l'ottava e ultima stagione, il canale satellitare offre l'opportunità di riguardare gli episodi della serie, riproposti in un appuntamento speciale. Si parte domenica 3 marzo con Il Trono di Spade su Sky Atlantic. Dalle 11:20 viene riproposta la seconda stagione con tutti e dieci gli episodi, che vi terranno compagnia ...

Serie TV 2019 : tra i ritorni più attesi - Gomorra - Il Trono di Spade e Big Little Lies : Per gli appassionati di Serie TV il 2019 si annuncia come un anno ghiotto di importanti ritorni e novità legate alle Serie più amate degli ultimi anni. Ecco un elenco delle principali Serie TV che riprenderanno nel corso dei prossimi mesi del 2019 con nuovi episodi e, in alcuni casi, nuovi personaggi, pronte a riprendere il racconto là dove si era interrotto. Game of Thrones 8, l'atto finale: chi siederà sul Trono di Spade? Inutile girarci ...