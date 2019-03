Il silenzio dell’acqua | Andrea viene sollevato dalle indagini | anticipazioni terza puntata

tvzap.kataweb

(Di venerdì 15 marzo 2019)e penultimaper la nuova serie giallo di Canale 5 Ildell’acqua. Il nuovo episodio va in onda domenica 17 marzo in prima serata su Canale 521.25, dove ritroviamo ovviamente nei panni dei due personaggi principali, due poliziotti di estrazione e ruolo decisamente differenti, Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti (che ha dichiarato di essersi ispirato alle serie americane per il suo ruolo, in particolare a True Detective), che per la prima volta lavorano insieme. Annunciata fin dall’estate 2018 – QUI tutto quel che c’è da sapere e ledei protagonisti durante la conferenza stampa di lancio – la fiction conta quattro episodi, dunque c’è molta attesa per il gran finale, previsto per domenica 24 marzo.Ildell'acqua, le foto e le immagini della fiction con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti ...

