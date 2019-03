emiliaromagnanews24

(Di venerdì 15 marzo 2019) In questo quadro, verrà discussa la nozione di utopia e di tutte le degenerazioni che, soprattutto in chiave, ne sono scaturite nel corso del tempo. In particolare, verrà proposta un'analisi ...

emiliaromagnago : Il politologo Marco Valbruzzi parla de “Il mondo nuovo della politica” #emiliaromagna - Lopinionista : Il politologo Marco Valbruzzi parla de “Il mondo nuovo della politica” #emiliaromagnanews24 - LaBussolaNews : Il politologo #MarcoValbruzzi, docente di Scienza politica all'Università di Bologna, sarà il relatore nell'ultimo… -