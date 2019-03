Il Paradiso delle Signore fa il 15 7% di share | la Gravina dispiaciuta per la chiusura

Il Paradiso delle Signore - trama puntate dal 18 al 22 Marzo 2019 : Le Sofferenze di Riccardo! : Il Paradiso Delle Signore, trama puntate dal 18 al 22 Marzo 2019: Riccardo decide che vuole disintossicarsi e chiede aiuto a Vittorio. Nicoletta, sempre più confusa, non riesce ad interpretare i suoi sentimenti per il giovane Guarnieri. Arriva al Grande Magazzino una donna misteriosa. Una nuova settimana ha inizio per i protagonisti de “Il Paradiso Delle Signore”, in onda tutti i pomeriggi su Rai1, e sarà una di quelle molto intense. Ci ...

Il Paradiso delle signore 3 anticipazioni : per TINA una rivale in amore? : A distanza di poco più di due mesi dalla fine della serie, nuovi ed interessanti sviluppi ci attendono nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, la fiction daily che appassiona il pubblico di Rai 1 e che vede protagoniste, questa volta, le vicende di TINA Amato (Neva Leoni). Il Paradiso delle signore spoiler: per TINA AMATO una rivale in amore? La nascente storia d’amore tra TINA e Sandro Recalcati (Luca Capuano) non è iniziata ...

IL Paradiso delle SIGNORE 3 - anticipazioni di venerdì 15 marzo 2019 : Il PARADISO DELLE SIGNORE 15 marzo 2019, anticipazioni puntata n. 135: Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) annuncia alla sua famiglia la sua intenzione di entrare in politica, candidandosi come sindaco. Andreina (Alice Torriani) riferisce tutto a Luca Spinelli (Francesco Maccarinelli)… Riccardo (Enrico Oetiker) pensa ancora alla serata precedente e Marta (Gloria Radulescu) scopre che il fratello assume ancora gli oppiacei… Anche ...

Il Paradiso delle Signore 14 marzo 2019 : Marta tiene d'occhio Lisa : Marta offre il suo appartamento a Lisa in segno di finta amicizia ma in realtà ha il preciso intento di tenere la ragazza lontana dal suo Vittorio.

Vanessa Gravina tuona contro la chiusura de Il Paradiso delle signore : Il paradiso delle signore chiude, Vanessa Gravina non ci sta: “E’ meglio di tante fiction!” Continua a far discutere la clamorosa decisione della Rai di chiudere Il paradiso delle signore, fiction andata in onda per due stagioni in prima serata e, da settembre scorso, trasformata in una vera e propria soap quotidiana. Della fine della serie si parla ormai da settimane in rete. Stavolta a rompere il silenzio è stata Vanessa ...

