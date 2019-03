Il Papa fa appello alle religioni per la conversione dei cuori

"Papà - mi manchi" : l'appello disperato di Karolayne Da Rosa : Oggi pomeriggio ospite a Domenica Live da Barbara D'Urso c'era Karolayne Da Rosa , figlia del celebre giocatore Emerson Ferreira Da Rosa meglio conosciuto come 'Il Puma'. La ragazza si è lasciata ...

Mercoledì delle Ceneri/ Diretta video - messa Quaresima : l'appello di Papa Francesco : Cos'è il Mercoledì delle Ceneri, la Santa messa di Papa Francesco verso la Pasqua: un atto di penitenza. La Diretta streaming video.

'Salviamo Elisa dalla leucemia' - appello del papà per nuovo donatore - : Il primo trapianto di midollo non è andato a buon fine. Il papà della bimba di 4 anni scrive un messaggio su facebook per chiedere aiuto. Nel 2017 era partita una campagna social di sostegno che ha ...

'Salviamo Elisa dalla leucemia' - l appello del papà per un nuovo donatore : PORDENONE - La piccola Elisa Pardini, la bimba di quasi 5 anni colpita da leucemia di cui si sono occupati in passato anche Fiorello e Anastacia, cerca un nuovo donatore di midollo osseo dopo che un ...

L'appello di papà Abramo : "Mia figlia Serena è malata - aiutatemi a trovare un lavoro" : La figlia di 10 anni è affetta dalla distrofia muscolare di tipo Becker, una malattia rara e degenerativa e lui è...

Cagliari - papà scompare con i due figlioletti - appello dei familiari : “Aiutateci a trovarlo” : L'uomo, Alessandro Mura, è scomparso da alcuni giorni dalla sua abitazione di Assemini, nella città metropolitana di Cagliari, assieme ai suoi due figlioletti che hanno solo 8 e 10 anni. La famiglia nelle scorse ore ha deciso di presentarsi ai carabinieri per denunciarne la scomparsa e ha chiesto aiuto sui social per rintracciarlo.Continua a leggere

Papa Francesco fa appello all’uso delle innovazioni tecnologiche per combattere la povertà e la fame : Papa Francesco ha esortato oggi a considerare i progressi nell’innovazione e nell’imprenditoria come elementi chiave per trasformare le comunità rurali e sradicare la malnutrizione. Ha affermato che “la scienza con coscienza” è necessaria per aiutare i poveri e coloro che soffrono la fame nel mondo. L’appello è stato lanciato in occasione della cerimonia inaugurale del 42° Consiglio direttivo dell’IFAD, in ...

"Pensare a popoli più che ai capitali" - l'appello del Papa : E' una domanda che non guarda all'immediato domani, ma all'avvenire, alla responsabilità che grava su di noi: trasmettere questo nostro mondo a chi verrà dopo di noi, preservandolo dal degrado ...

"Pensare a popoli più che ai capitali" - l'appello del Papa : ... negli Emirati Arabi Uniti, che si tiene da oggi a martedì, dedicato alle sfide della politica, allo sviluppo dell'economia, alla tutela dell'ambiente e all'impiego delle tecnologie. Per il Pontefice,...

Papa Francesco ai magistrati : "Siate inclusivi - attenti agli ultimi e alla loro integrazione". L'appello del presidente dell'Anm : "Non ... : Il Papa fa il Papa, la politica governa e i magistrati amministrano la giustizia. Francesco ha intrecciato le tre dimensioni e ha dato alcune priorità. Sicuramente parole preziose, in certi tempi, ...