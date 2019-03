Il pallone della Champions conquista una delle figlie di Cristiano Ronaldo

Il pallone d’Italia stamattina a Napoli - quarta tappa dell’evento della Lega Pro : “Bisogna saper ascoltare per conoscere da vicino il territorio e capire i problemi del luogo” ha dichiarato il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli alla quarta tappa del ‘ Pallone d’Italia’ che si è svolta stamattina a Napoli . L’evento, organizzato dalla Lega Pro, si propone di dibattere sull’importanza della partita e della sua sostenibilità. “Sappiamo che è difficile lavorare per ...

È giapponese (della Molten) il pallone che non piace ad Ancelotti : «È un disastro, è leggero» Ieri sera abbiamo visto Carlo Ancelotti in una veste inconsueta. Quella di polemista. Dopo che il suo Napoli ha battuto 3-1 lo Zurigo, l’allenatore si è lamentato sia del terreno di gioco sia – soprattutto – del pallone : «È un disastro, è leggero, disegna traiettorie diverse». Parole che hanno ridestato dall’esatorpore i devoti di Maurizio Sarri. “Visto che anche Ancelotti si lamenta dei ...

Serie C - nasce ‘il pallone d’Italia’ : la sostenibilità della partita in 6 tappe : Parte da Torino, lunedì 4 febbraio, un nuovo progetto della Lega Pro in sinergia con l’Osservatorio per le Manifestazioni Sportive. E’ ” il pallone d’Italia” e si focalizza sulla sostenibilità della partita di calcio in 6 tappe. Saranno presenti i vertici della Lega Pro e Daniela Stradiotto, Presidente Osservatorio Manifestazioni Sportive. “La Lega Pro prosegue nell’impegno assunto con la sottoscrizione del protocollo ...