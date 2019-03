Il nuovo DualShock 4 Alpine Green è stato svelato

eurogamer

(Di venerdì 15 marzo 2019) Sony arricchisce la sua gamma di controller4 con una nuova imperdibile colorazione.I controller fin ora usciti non presentavano temi particolarmente fantasiosi, ma questa volta Sony rivela una combinazioni di colori inedita, che possiamo apprezzare nelle seguenti immagini riportate da Pushsquare:Il controller sfoggia un bel verde scuro abbinato al bianco per la parte posteriore e i pulsanti. Un'alternativa interessante se volete variare look, cosa ne pensate?Leggi altro...

