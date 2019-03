Il Mago di Oz secondo Teatro in Centro | prosegue la Rassegna del Lucernetta dedicata alle

comocity

(Di venerdì 15 marzo 2019) Consigliato dai 5/6 anni una scena tratta da Ildi Oz nella versione diinDomenica 17 marzo sono previsti due spettacoli15.30 e17.30. I biglietti possono essere ...

giovannibene : @Capoli_ Mmm concordo, anche se secondo me quella che sta meglio è l'arsenal poi Emery è un mago di questa coppa. - maryrita52 : #fuoridalcoro SECONDO GLI STUDENTI IL MINISTRO SII DOVREBBE METTERE DI FRONTE COME IL 'MAGO MERLINO' E CON LA SUA… - TeresaOlaltra : @mpiacenonaver1 Secondo me ha lo specchio magico che usava il Mago Silvan -