Il leghista Fedriga ricoverato per varicella | sfottò sui social e lui si sfoga | ' Non sono

Il leghista Fedriga : "Invasati festeggiano la mia varicella - ma non sono No Vax - contesto l'obbligo" : Il governatore leghista del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha contratto la varicella e sui social è stato attaccato da vari utenti, che lo hanno apostrofato come "no vax". In un post Facebook, Fedriga si è difeso, affermando:Sto leggendo una serie di commenti su Twitter di fenomeni festeggianti perché sono stato ricoverato affermando che sarei un 'No vax'. Questa setta di invasati che seguono Burioni non hanno ...