Il futuro della ricerca è nella scienza aperta?

Ciclismo - il futuro della Sky è delineato : arriva il Team Ineos : Il 2019 sarà l’ultimo anno del Team Sky nel grande Ciclismo, come annunciato dal gruppo britannico nello scorso dicembre, ma l’avventura di Froome, Thomas e compagni avrà un seguito. Il Team principal Dave Brailsford ha trovato un nuovo e grande sponsor per proseguire l’attività, ed anche se non si conoscono ancora i dettagli dell’operazione è immaginabile che la squadra sarà di altissimo livello anche nei prossimi anni. Sky sarà sostituita da ...

Verso la Luna e oltre : il futuro dell’esplorazione spaziale in un video della Nasa : Dalla Terra alla Luna, dalla Luna a Marte, da Marte a… chissà. I piani della Nasa per il prossimo futuro ci portano lontano, e la promessa è di farlo in modo sostenibile e con un’attenzione particolare all’analisi scientifica di tutto ciò che incontreremo sul percorso. L’Agenzia spaziale americana ha catturato l’interesse di molte company statunitensi, ed è anche grazie a queste che possiamo pensare di tonare a ...

Lamezia - incontro tra Mtl e sindaco Mascaro su futuro della città : Abbiamo esposto una serie di progetti che noi riteniamo fattibili e che potrebbero rappresentare un impulso all' economia della città, in primis il Piano Strutturale Comunale, di stretta competenza ...

futuro Dybala : la promessa della Juve : COME ALLEGRI - Dybala ha voglia di spiccare il volo, di passare da grande talento a campione, di essere al centro del mondo senza dubbi e panchine. La Juventus a fine anno ha promesso al suo ...

La nuova Via della Seta per il futuro dell'Italia : ecco cosa può cambiare : ... consegnando agli archivi l'appiattimento sulle posizioni dell'unipolarismo statunitense che ne hanno caratterizzato la politica estera dal dopoguerra in poi, al netto dei circoscritti e limitati ...

Torta con il futuro ponte di Genova - il post della polemica : Ha la data di lunedì 11 marzo la fotografia. È stata fatta a Valeggio sul Mincio, nel veronese, allo stabilimento Fincantieri al momento del taglio della prima lamiera del nuovo ponte di Genova. Ed è questo nuovo ponte a essere rappresentato nella Torta che è al centro della polemica. Le maggiori agenzie di stampa hanno in archivio l’immagine in cui il presidente del Consiglio Giuseppe Conte taglia la Torta, la Torta che ha la forma del ponte ...

"C'è tempo" di Veltroni racconta il dolore della perdita e la speranza nel futuro : "C'è Tempo" di Walter Veltroni è un film molto particolare. Dico subito che mi è piaciuto e verso la fine mi ha persino commosso. Non so se mi fa velo l'amicizia che mi lega all'autore. Ma credo di no. Ho sentito i tanti commenti del pubblico che usciva dalla proiezione che hanno confermato la mia impressione e il mio giudizio.Si sbaglia strada se si vuole interpretare quest'opera pensando al Veltroni politico. Come ...

Juventus : il futuro della difesa potrebbe essere Merih Demiral : Merih Demiral ha compiuto 21 anni da poco, precisamente il 5 marzo. Il difensore turco è stato acquistato dal Sassuolo con la fondamentale collaborazione della Juventus. Nell'ultima partita di campionato contro il Napoli di Carlo Ancelotti, pareggiata dai partenopei nei minuti finali, ha dimostrato tutto il suo valore. Non per niente ha ricevuto tutte valutazioni abbondantemente superiori alla sufficienza. Per la gioia dell'allenatore neroverde ...

AL POLI.DESIGN SI PARLA DEL futuro DEL MONDO DELLA MODA & ACCESSORY DESIGN – FASHION TECH : In partenza a novembre 2019 i Master del Politecnico di Milano, gestiti da POLI.DESIGN, dedicati agli accessori e allo sport “Oggi sono gli accessori a definire il MONDO DELLA MODA. Cappelli, occhiali, gioielli, borse e scarpe sono gli elementi indispensabili nel processo di creazione di un prodotto di MODA, essenziali nella definizione dell’identità e del valore, capaci inoltre di perpetuare la perizia artigianale del Made in Italy. Non solo: ...

Il presidente della Liga spagnola incontra la Serie A : confronto sul futuro delle coppe europee : Il tema principale dell’assemblea della Lega Serie A è stato l’elezione di in consigliere per sostituire Marco Fassone, prima è andato in scena l’intervento del presidente della Liga spagnola Javier Tebas che si confronterà con il presidente Gaetano Miccichè e i dirigenti delle società sul futuro delle coppe europee dopo il 2024. Il manager spagnolo è stato invitato dal nuovo ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo, la ...

La voce della Politica Sciopero per il futuro : 'l'amministrazione Mascia scredita associazioni' : Come possiamo risolvere le questioni ambientali, se un comune decide di "fare guerra" alle associazioni ambientaliste che hanno organizzato l'unico evento Friday for future/#climastrike? Sindaco ...

7 risposte a 7 domande sul futuro della Tav nei prossimi sei mesi : Cosa accade lunedì al Cda di Telt?La società italo-francese riunirà il Cda e darà il via alla pubblicazione degli "avis de marchés" (avvisi a presentare candidatura) per i lotti francesi della Torino-Lione. Questa era la previsione della vigilia e questa è la decisione che verrà presa. In questo modo non perderà 300 milioni di euro di finanziamenti europei, come sarebbe accaduto in caso di ...

Il futuro del Pd di Zingaretti passa dagli elettori della Lega : Su politica estera, economia, politica industriale, ambiente, infrastrutture, fisco, diritti civili, le tensioni tra i due attuali vicepremier sono state e sono costanti. Ormai anche le più raffinate ...