Il fratello di Meghan Markle ricoverato per alcolismo dopo un incidente d’auto

ilgiornale

(Di venerdì 15 marzo 2019) Se la Famiglia Reale inglese, essendoormai prossima al termine della sua gravidanza, l"ha esonerata dal partecipare ad ogni evento ufficiale, la sua originaria famiglia americana non le dà tregua e continua a coinvolgere il suo nome in uno scandalo dietro l"altro. Questa volta al centro delle cronache è il fratellastro ThomasJr che in seguito al suo arresto di gennaio in Oregon per guida pericolosa in stato di ebbrezza, è riuscito ad evitare la galera, ma non la condanna a seguire un rigido programma di recupero, come previsto dal sistema giudiziario americano.Il 52enne, con precedenti fermi per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti e alcol, secondo TMZ dovrà pagare una multa di 700 dollari e seguire il programma di disintossicazione per un anno intero, partecipando a tutti gli incontri e facendo psicoterapia. Durante questo periodo, essendogli stata ...

zazoomnews : Il fratello di Meghan Markle Thomas da Barbara DUrso: Voglio conoscere mio nipote - #fratello #Meghan #Markle… - carmelitadurso : RT @LiveNoneladUrso: 'Meghan ti amo tanto' Il dolce messaggio del fratello della principessa a #noneladurso Mediaset Play @carmelitadur… - Patty90787119 : L'ho vista ieri sera dalla D'Urso la Parisi, e lo so , non avevo 1 cacchio da fare, in realtà aspettavo il fratello… -