Il flop dell' Interporto di Caserta | il tesoretto in Nuova Zelanda

Pagelle Roma - i top e i flop della sfida contro l'Empoli : TOP El Shaarawy 6,5 Indispensabile. Cancella l'ansia con una giocata da campione e solleva un rimpianto: perché 120 minuti in panchina a Oporto? Nel secondo tempo gioca da seconda punta. Un ...

Lucy Hale regina della moda in Katy Keene dopo il flop di stile in Pretty Little Liars : Quando si dice il destino... Lucy Hale è passata da un attimo dal flop di stile in Pretty Little Liars al ruolo di regina della moda in Katy Keen, spin off di Riverdale, in onda il prossimo autunno su The CW. L'universo di Archi e compagnia continua ad espandersi e proprio nelle prossime settimane inizieranno le riprese della nuova serie che nascerà da una costola di Riverdale e che porterà nel "futuro" anche una delle sue protagoniste ...

Reddito di cittadinanza - rischio flop al Sud tra lavoro nero e costo della vita : Ancora 48 ore e i disoccupati e gli inoccupati con bassi salari potranno iniziare a presentare le domande per ottenere il Reddito di cittadinanza. Eppure, nonostante i tempi stretti, la macchina per ...

Atletica - Europei Indoor 2019 : che Italia torna da Glasgow? Squilli di Tamberi e della staffetta ma i flop non sono mancati : Un oro, un bronzo, ottavo posto nel medagliere, undicesima piazza nella classifica a punti (con sette top eight). Questo è il bilancio dell’Italia agli Europei Indoor 2019 di Atletica leggera, un bottino tutto sommato discreto in un contesto complessivamente di medio livello. A Glasgow la nostra Nazionale è riuscita a mettersi in luce in quella che era a tutti gli effetti una tappa intermedia nel percorso che conduce ai Mondiali di Doha e ...

Teo Teocoli replica a Claudia Mori : «Ma quale traditore! Ho perso serate per colpa di Adrian - il più grande flop della tv che non ho mai fatto» : Teo Teocoli Dopo le parole di Claudia Mori, che ha difeso a spada tratta il suo Adrian, arriva la replica stizzita di Teo Teocoli. Il comico, arruolato inizialmente per lo show live in onda prima del cartone animato, è poi ’scappato’ come Michelle Hunziker e ora non le manda a dire a tutto il Clan Celentano: “Febbraio e marzo me li sono bruciati per colpa di Adrian. Ho perso serate nei locali, aspettando di registrare il più ...

Elezioni Sardegna - Salvini : “Nessun flop della Lega - mi accontento della sesta vittoria contro la sinistra” : Promettendo ai pastori sardi di risolvere la crisi del latte ovino in 48 ore “ho peccato di ottimismo”, ha detto Matteo Salvini alla Luiss. Poi infastidito dalle domande dei cronisti, ha dialogato con gli studenti sul voto in Sardegna. “La Lega non è andata bene nel voto regionale della Sardegna? Mi accontento della sesta vittoria contro la sinistra, poca roba. In Sardegna abbiamo vinto contro la sinistra, ora governiamo sei ...

Montella - nuova occasione dopo i flop con Milan e Siviglia. Offerta la panchina dell'Iran : L'Iran dopo aver disputato un buon mondiale in Russia totalizzando 4 punti nel girone B composto da Spagna, Marocco e Portogallo, pensa già alle qualificazioni per il prossimo campionato del mondo che si svolgerà in Qatar nel 2022 . A tal proposito secondo quanto riportato da Tuttosport , la federazione Iraniana ha offerto un triennale all'ex allenatore del Milan Vincenzo Montella . Il ...

Il flop dell'Europa sui jihadisti Isis. Ci terrorizzano anche da sconfitti : In Siria l'ultima ridotta dello Stato Islamico sta per cadere, ma i governi e le nazioni europee hanno poco di cui esultare. I combattenti europei dell'Isis che depongono le armi per consegnarsi ai curdi e salvare la pelle minacciano di diventare, per una singolare legge del contrappasso, il simbolo dell'ignavia dell'Europa e dei suoi governi. Rifiutando di riprendersi i militanti dell'Isis sconfitti, l'Europa e i suoi governi rinunciano non ...

Popolo sovrano - Giovannini disse : "Da noi solo due ospiti nel talk". Dopo il flop della prima puntata ha già cambiato idea... : Popolo sovrano prova - giustamente - a rimediare al flop di ascolti fatto registrare al debutto (2,7% di share, 521 mila spettatori). Come lo fa? Provando a sfruttare il traino al contrario di Tg2Post (con ospite Matteo Salvini si è allungato fino ad oltre le 21.30), ma anche tradendo i propositi della vigilia. prima dell'esordio di giovedì scorso, Blogo chiese a Eva Giovannini se i nobili propositi enunciati durante la conferenza stampa ...

Fantacalcio - la flop 11 della 24giornata : Il gol sulla ribattuta di un rigore ha sempre un sapore particolare: da una parte è il caso di un gol che non porta bonus ma dall'altra è anche un penalty che non porta malus. Ogni fantallenatore ha ...

Cesare Prandelli - il riscatto al Genoa dopo tanti flop : perché è un lottatore vero : Cesare Prandelli, al termine del suo pellegrinaggio, ha trovato redenzione a Genova. Il viaggio è stato molto lungo ed è iniziato dopo il disastro mondiale in Brasile (2010), quando era il ct che due anni prima aveva portato l' Italia in finale agli Europei e si è ritrovato nel caos: lo 0-1 contro l

L’isolamento diplomatico dell’Italia spiegato con il flop di Conte a Strasburgo : Strasburgo. Nella cabina di vetro, a un passo dal bar, i parlamentari europei fumano, e scherzano. “Oggi arriva il vostro presidente del Consiglio”, dice Davide Casa, deputato maltese del Ppe. E David Sassoli, del Pd, vicepresidente del Parlamento: “Sei Contento?”. E l’altro, ironico: “Se siete cont

L'isolamento diplomatico dell'Italia spiegato con il flop di Conte a Strasburgo : Strasburgo. Nella cabina di vetro, a un passo dal bar, i parlamentari europei fumano, e scherzano. "Oggi arriva il vostro presidente del Consiglio", dice Davide Casa, deputato maltese del Ppe. E David ...

Il flop dello Spitzenkandidat : Spitzenkandidat è ormai la parola del giorno. Ehmmm! Tutti sanno cosa significa. Ma forse è meglio fare un ripassino: il processo degli Spitzenkanditaten era stato introdotto con una quasi forzatura dei partiti europei nel 2014 e accettato di malavoglia dai capi di Stato e di governo al momento della nomina di Juncker.Il principio è l'elezione indiretta del Presidente della Commissione europea: il capofila (Spitzenkandidat) ...