Il DualShock 4 Alpine Green è il nuovo controller presentato da Sony

(Di venerdì 15 marzo 2019) Se siete alla ricerca di unPS4 forse vi interesserà sapere cheha da pocoil suoDi seguito potete trovare la presentazione dell'articolo, riportata dal PlayStation.blog:"Aggiorna la tua dotazione di gioco con questo4 Special Edition. Disponibile in tutta la regione a partire dal 15 aprile 2019, ilwirelessè caratterizzato da un design verde e bianco con dettagli dorati intorno ai tasti direzionali.è l'ultima aggiunta alla nostra gamma di4 e va a fare compagnia a Magma Red, Wave Blue, Glacier White,Camouflage e Jet Black. Perché non fai tuo un secondodella gamma e ti tuffi negli ultimi fantastici giochi con multigiocatore locale per PS4, come FIFA 19, Overcooked 2 o Mortal Kombat 11?"Leggi altro...

