Il disegno di legge sul salario orario minimo approda in commissione Senato

Concorso docenti religione cattolica : a breve il disegno di legge : A giorni dovrebbe essere presentato dal Governo un nuovo disegno di legge per l'indizione di un Concorso avente ad oggetto l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole italiane. Il Governo avrà quindi l'arduo compito di mettere mano in un campo lasciato per troppo tempo in una fase di stallo. A tal proposito appare opportuno considerare che sono ormai trascorsi circa 14 anni dall'ultimo Concorso inerente l'insegnamento della religione ...

La protesta delle ancelle contro il disegno di legge Pillon sull'affido : Torna in strada l'abito da ancella della popolare serie tv “The Handmaid's Tale”. Dopo la protesta dello scorso ottobre dentro il comune di Verona, tornano a sfilare per le strade le ancelle, stavolta a Roma, davanti al Ministero della Famiglia, per protestare contro il Ddl Pillon, che introdurrebbe una serie di modifiche per quanto concerne il diritto di famiglia e l'affido dei minori in caso di separazione. “The Handmaid's Tale” è una serie ...

Legittima difesa - la Camera approva il disegno di legge con 373 voti a favore : Sì della Camera alla Legittima difesa. Il centrodestra esulta e 25 deputati Cinquestelle non votano. La Camera ha approvato il disegno di legge sulla Legittima difesa. Il provvedimento è passato con ...

Droga - dopo "caso Recanati" Salvini presenta disegno di legge della Lega : "Basta modica quantità" : L'annuncio del Ministro. "Un disegno di legge a firma Lega che la cronaca ci dice essere urgente. Ci abbiamo lavorato settimane e siamo arrivati all stesura definitiva". Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha annunciato un provvedimento con nuove norme contro ...

Disabili - disegno di legge per il parcheggio gratuito sulle strisce blu. “Non privilegio ma garanzia di diritto alla mobilità” : I Disabili potranno parcheggiare nei posti delimitati dalle strisce blu senza pagare, in tutta Italia. Lo prevede il Ddl per il diritto alla mobilità di donne e uomini Disabili presentato il 19 febbraio alla Camera, che fa chiarezza in un quadro normativo che si presta a valutazioni diverse. La legge italiana infatti non specifica esattamente se parcheggiare sulle strisce blu nei posti sia un diritto che ai Disabili va garantito gratuitamente ...

Congresso USA pubblica disegno di legge per nuove sanzioni contro la Russia - : La bozza della nuova legge è stata pubblicata sul sito web del Congresso statunitense: prevede l'imposizione di sanzioni aggiuntive contro la Russia , Defending American Security from Kremlin ...

Basket – Avviato l’iter per l’approvazione di un disegno di legge sulle scommesse sui campionati giovanili : scommesse sui campionati giovanili, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Giorgetti scrive al Presidente Fip Petrucci Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Giancarlo Giorgetti ha informato il Presidente Fip Giovanni Petrucci che il Governo ha Avviato l’iter per l’approvazione di un disegno di legge, già approvato in Commissione e previsto in calendario al Senato ...

La Duma ha approvato un disegno di legge per vietare ai militari russi di usare gli smartphone in servizio : Martedì la Duma, la camera bassa del parlamento russo, ha approvato in grande maggioranza un disegno di legge che vieta ai militari di usare telefoni cellulari capaci di fare foto e video e avere accesso a internet mentre sono in

Legge elettorale : il Senato approva il disegno di legge sui Collegi : Con 136 voti favorevoli e 101 contrari l'Aula del Senato ha approvato il ddl Collegi che riforma in parte le regole elettorali. Il testo passa ora alla Camera. Il provvedimento reca disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari.

Lega - dopo Sanremo il disegno di legge : 'In radio una canzone italiana ogni tre' : Non accennano a placarsi le polemiche, politiche più che musicali, conseguenti alla vittoria di Mahmood nella sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo. La Lega ha infatti presentato una nuova proposta di legge, il cui scopo sarebbe quello di obbligare tutte le emittenti radiofoniche a passare almeno una canzone italiana ogni tre. La proposta può essere strettamente colLegata al sopracitato trionfo del cantante milanese di origine sarda ...