Il capo dei prodotti di Facebook e il vice presidente di Whatsapp hanno lasciato la

È stato ucciso a New York Francesco Cali - che si ritiene fosse il capo del clan dei Gambino : Il 13 marzo è stato ucciso a Staten Island, a New York, l’italoamericano Francesco Cali, anche noto con il nome “Frank Boy”, considerato il capo del clan Gambino, uno degli storici e più potenti clan della criminalità di New York. Cali

Isola Dei Famosi - dopo il caso Fogli - espulsi il capo-progetto e alcuni autori : Saltano dal programma reality il capo-progetto e alcuni autori per la questione Corona-Fogli L’Isola dei Famosi miete le sue vittime. Stavolta non sono i naufraghi, sconfitti al televoto, ma chi ha permesso che un gioco televisivo, un reality, si trasformasse in qualcosa di più. dopo il ‘caso Riccardo Fogli’, andato in scena durante l’ottava puntata lunedì scorso, quando Fabrizio Corona ha … Continue reading Isola Dei Famosi, dopo il caso ...

Isola dei Famosi 2019 - Riccardo Fogli umiliato in diretta : Mediaset rimuove capoprogetto e autori : Dopo l’umiliazione in diretta durante l’ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2019 di Riccardo Fogli, “rotolano” le prime teste. E’ di pochi minuti fa una nota stampa di Mediaset che annuncia l’uscita dal programma del capoprogetto Cristiana Farina e altri autori con effetto immediato. «A seguito delle circostanze che nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi – si legge nella nota – hanno coinvolto ...

Isola Dei Famosi - dopo il caso Fogli - espulsi il capo-progetto e alcuni autori : Saltano dal programma reality il capo-progetto e alcuni autori per la questione Corona-Fogli L’Isola dei Famosi miete le sue vittime. Stavolta non sono i naufraghi, sconfitti al televoto, ma chi ha permesso che un gioco televisivo, un reality, si trasformasse in qualcosa di più. dopo il ‘caso Riccardo Fogli’, andato in scena durante l’ottava puntata lunedì scorso, quando Fabrizio Corona ha … Continue reading Isola Dei Famosi, dopo il caso ...

Isola dei Famosi - Mediaset interviene sul caso Fogli : fuori dal programma il capoprogetto e alcuni autori : Riccardo Fogli - Isola dei Famosi 2019 Quanto accaduto lunedì sera all’Isola dei Famosi non poteva passare inosservato neppure ai vertici di Mediaset, che hanno deciso di prendere seri provvedimenti nei confronti dei responsabili della vicenda di Riccardo Fogli. In un comunicato, la tv del Biscione annuncia la dipartita immediata dal programma di Canale 5 del capoprogetto Cristiana Farina e di alcuni autori: “A seguito delle ...

ISOLA DEI FAMOSI - CASO CORONA-FOGLI/ Via autori-capoprogetto : interviene Pier Silvio : CASO Riccardo Fogli all'ISOLA dei FAMOSI: la decisione choc di Mediaset, ecco chi pagherà per quanto accaduto nell'ultima puntata.

«L’Isola dei Famosi 2019» : Mediaset licenzia la capostruttura per «riparare» all’umiliazione di Fogli : Isola dei Famosi 2019: le fotoIsola dei Famosi 2019: le fotoIsola dei Famosi 2019: le fotoIsola dei Famosi 2019: le fotoIsola dei Famosi 2019: le fotoIsola dei Famosi 2019: le fotoIsola dei Famosi 2019: le fotoIsola dei Famosi 2019: le fotoIsola dei Famosi 2019: le fotoIsola dei Famosi 2019: le fotoIsola dei Famosi 2019: le fotoIsola dei Famosi 2019: le fotoIsola dei Famosi 2019: le fotoIsola dei Famosi 2019: le fotoIsola dei Famosi 2019: le ...

L'Isola dei famosi - scoppia la bufera dietro le quinte : Mediaset taglia il capoprogetto : scoppia la bufera dietro le quinte delL'Isola dei famosi 2019 dopo lo spiacevolissimo episodio che ha visto protagonista Riccardo Fogli. Nell'ultima puntata in diretta del reality show condotto da Alessia Marcuzzi, abbiamo visto che c'è stato il duro affronto contro Fogli da parte di Fabrizio Corona, il quale si è scagliato contro il cantante, rivelandogli in diretta di avere le prove del tradimento di sua moglie e arrivando a dargli anche del ...

Isola dei Famosi - bufera Riccardo Fogli : Mediaset rimuove capoprogetto e autori : bufera all'Isola dei Famosi. Mediaset ha concordato l'uscita dal programma del capoprogetto Cristiana Farina e altri autori con effetto immediato. La decisione è stata presa a seguito...

Vicenza - quando ero a capo della Mobile giustiziarono uno dei miei ragazzi. E ora l’assassino è libero : Si chiama Ennio Rigato. È padovano. Ha alle spalle più di 60 rapine. Domenica scorsa ha lasciato il carcere dopo aver scontato 23 anni di reclusione per omicidio, tentato omicidio e rapina pluriaggravata. La rapina avvenne nel 93, a Olmo di Creazzo, in provincia di Vicenza. Dopo un violento conflitto a fuoco, sul selciato restarono il corpo senza vita di Loris Giazzon e quello di Maurizio Cesarotto, ferito alla schiena e da allora tetraplegico e ...

Isola dei Famosi 2019 - dopo l'umiliazione in diretta di Riccardo Fogli saltano il capoprogetto e gli autori : dopo l' umiliazione in diretta durante l'ottava puntata dell' Isola dei Famosi 2019 di Riccardo Fogli , "rotolano" le prime teste. E' di pochi minuti fa una nota stampa di Mediaset che annuncia l' ...

Isola dei Famosi 2019 - Fabrizio Corona – Riccardo Fogli : cadono teste a Mediaset - via dal programma capoprogetto e autori : Rotolano le prime teste in casa Mediaset dopo le polemiche seguite al caso Fabrizio Corona–Riccardo Fogli. Con una nota ufficiale, infatti, il Biscione ha annunciato l’addio del capoprogetto Cristiana Farina e di altri autori: da Cologno Monzese parlando di “uscita dal programma”, ma in realtà si tratterebbe di un vero e proprio licenziamento. “A seguito delle circostanze che nell’ultima puntata dell’’Isola ...

Scoppia il Fogligate all’Isola dei Famosi 2019 e Mediaset mette alla porta capoprogetto e autori : Scoppia il Fogliagate all'Isola dei Famosi 2019 e il cannagate di Francesco Monte ed Eva Henger viene di fatto dimenticato. Cala il sipario sul simpatico "scontro" della scorsa edizione e lascia il posto ad uno un po' più serio che vede come protagonista Riccardo Fogli ma anche tutti coloro che hanno ruotato intorno al presunto tradimento della moglie Karin. Non si capisce ancora cosa sia successo di preciso e mentre alcuni sono pronti a puntare ...

Bufera all'Isola dei famosi : dopo l'umiliazione a Fogli - capoprogetto lascia l'incarico : all'Isola dei famosi si sta respirando davvero aria tesa. La puntata di lunedì scorso è stata decisamente atipica e fuori dal comune. La produzione del reality show, infatti, ha permesso che Fabrizio Corona umiliasse pubblicamente Riccardo Fogli dicendogli di essere "cornuto" da quattro anni e di essere vecchio. I modi adoperati da Corona, e concessi dai vertici del programma, hanno indignato notevolmente i telespettatori. La tensione è salita ...