I responsabili delle violenze alla Diaz di Genova dovranno risarcire allo Stato 3 milioni

(Di venerdì 15 marzo 2019) Ii ministeri dell'Interno e della Giustizia.pagare quasidi euro. Ancora una condanna per i 24 tra dirigenti, ispettori tuttora in servizio o ex,durante il G8 del 2001 del brutale pestaggio avvenuto nella scuola die di aver costruito false prove.La Corte dei Conti che impone aidi rimborsare spese legali e provvisionali per un totale di 2e 800 mila euro.I poliziottirifondere ai due ministeri le spese legali dei tre gradi di giudizio le provvisionali stabilite come risarcimento alle decine di manifestanti massacrati di botte e arrestati sulla base di prove fabbricate ad arte e ripagare gli avvocati del gratuito patrocinioparti civili.Nell'elenco ci sono funzionari ancora in servizio come il vicecapo della Dia Gilberto Caldarozzi e il capo della ...

