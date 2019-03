I medici non vedono una briglia amniotica e Anna nasce senza una gamba: “È stato un trauma” (Di venerdì 15 marzo 2019) La storia di Anna, nata prematura alla 30esima settimana sette mesi fa e senza la gamba destra a causa delle briglie amniotiche. I medici non se ne erano accorti durante i controlli e i genitori lo hanno saputo solo al momento del parto. L'appello della mamma Agata: "È stato un trauma. Ora le serve una protesi ma le spese sono tante. Vogliamo solo il meglio per lei".



La piccola Anna è nata 7 mesi fa a Taranto, prematura alla 30esima settimana, ma comunque in buona salute. Almeno apparentemente, perché al momento della nascita i suoi genitori hanno scoperto che non aveva una gamba. 'È stato un trauma, non ce lo aspettavamo', ha raccontato a Fanpage.it la mamma Agata, 20 anni, che insieme al marito, di poco più grande lei, si è trovata ad affrontare una situazione che non avrebbe mai immaginato. 'La bambina è nata senza una parte della gamba destra, praticamente dal ginocchio in giù, a causa di briglie amniotiche che il medico non aveva mai visto. Abbiamo fatto ecografie e altre analisi, in cui l'arto era al suo posto fino a 10 giorni prima del parto. Poi, quando è nata, ci hanno dato questa terribile notizia'.