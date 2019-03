I disastri della mia generazione pagati da chi oggi sta sfilando

huffingtonpost

(Di venerdì 15 marzo 2019) Quella ragazza che mi ricorda tanto Pippi Calzelunghe merita tutta la nostra stima. Pur saltando la scuola ogni venerdì per manifestare di fronte al parlamento del suo Paese, pur con i problemisindrome di Asperger, a dispetto del meteo non clementeSvezia, Greta ha fatto breccia e in moltisono in piazza anche grazie a lei.Pur con la forte spaccatura tra Paesi molto sensibili al tema e Paesi affatto sensibili, molti media ne stanno parlando e perfino la pubblicità pare essersi accortagravità del momento. A chi minimizza o nega le conseguenze - irreversibili - che stiamo per innescare, rispondono i 250 scienziati da 70 Paesi firmatari del rapporto Global Environmental Outlookdivulgato in concomitanza con la conferenza di Nairobi dove sono convenuti tutti i ministri dell'ambiente.È l'analisi più completa per dettaglio dei ...

