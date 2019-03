I convocati da Mancini per la Nazionale Meret non c’è

convocati Italia - esclusioni eccellenti : Mancini sorprende e lascia a casa tre big [NOMI e DETTAGLI] : Convocati Italia – Qualche minuto fa la Nazionale Italiana ha pubblicato l’elenco dei Convocati per le partite contro Finlandia e Liechtenstein, non sono mancate le sorprese nell’elenco stilato la Roberto Mancini. In difesa presenti Izzo e Piccini, a centrocampo Sensi e Zaniolo mentre le grandi sorprese riguardano l’attacco, nell’elenco figurano Grifo, Kean e Lasagna. A fare discutere sono soprattutto le ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : i convocati dell’Italia. Roberto Mancini chiama Quagliarella e Spinazzola : Un grandissimo ritorno, ovviamente più che atteso. Fabio Quagliarella vestirà la maglia della Nazionale italiana di Calcio nelle prossime sfide di Qualificazioni agli Europei del 2020. Sono arrivate infatti oggi le convocazioni del ct Roberto Mancini per i primi due impegni continentali: a fine marzo contro Finlandia e Liechtenstein. 29 i giocatori che si raduneranno lunedì al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Ovviamente prosegue la linea ...

Italia - i convocati di Mancini per lo stage : c’è Quagliarella [FOTO] : Continua il progetto di crescita da parte della Nazionale Italiana, in particolar modo è iniziato un nuovo percorso con Roberto Mancini in panchina con l’intenzione di farsi trovare pronti nei prossimi mesi. L’allenatore ex Inter sta sorprendendo, non era assolutamente facile risollevare la squadra dopo la debacle della gestione Ventura e la mancata qualificazione ai mondiali in Russia. L’intenzione del Ct è quella di ...