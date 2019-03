I cani capiscono le emozioni meglio degli uomini

gqitalia

(Di venerdì 15 marzo 2019) Ipercepiscono ledei loro padroni?A Dachshund cuddles its owner at the Birmingham National Exhibition Centre (NEC) for the second day of the Crufts Dog Show. (Photo by Aaron Chown/PA Images via Getty Images)Aaron Chown - PA ImagesIavvertirebbero il dolore dei loro proprietari e si adopererebbero per farli stare, soprattutto quando li sentono piangere. Uno studio scientifico, riportato da Learning & Behaviour, conferma quella che può esser stata l'esperienza empirica di molte persone ovvero che il compagno a quattro zampe è in grado di percepire la tristezza del suo proprietario e si attiva per sollevargli il morale. Un test, effettuato sudi differenti razze, era stato così pensato: i padroni deisono stati posizionati dietro una porta trasparente per fare in modo che gli amici a quattro zampe potessero accorgersi della loro presenza e sentirne ...

miridesant : @pierini_giacomo @seanma85 @justcomealong Da come parla lei ha avuto un cane..così tanto per sapere ..non lo ha più… - IsabellaDeiana7 : I cani ci capiscono quando siamo tristi e se piangiamo ci consolano - ForcucciSimone : @matteosalvinimi Menomale che i cani non capiscono la politica, altrimenti le avrebbe già morso. -