Huawei lancia P Smart+ con tripla fotocamera | il telefonino low cost

Non serve aspettare per il Huawei P30 Lite : lanciato il gemello Nova 4e : In Cina oggi 14 marzo è stata la volta di Huawei Nova 4e, da quel che sappiamo l'alter ego del nostro Huawei P30 Lite. Ieri vi avevamo anticipato quelle che sarebbero potute essere le sue specifiche tecniche, che adesso siamo in grado di confermarvi, oltre che ad integrarli con la parte mancante. Il device monta uno schermo da 6.15 pollici FullHD+ (2312 x 1080 pixel) con form-factor di 19,5:9, il processore Kirin 710, 4/6GB di RAM, 128GB di ...

Huawei rilancia a Milano : rispettiamo le regole Ue : La difesa di Huawei alle accuse di spionaggio sugli apparati di rete venduti agli operatori telefonici vertono su un punto. Che ieri il vice-presidente europeo del gruppo cinese, Abraham Liu, ha ...

Huawei lancia la corsa al 5G. E gli Usa temono per Apple : E il 5G contribuirà da solo con 2.200 miliardi all'economia del Pianeta nei prossimi 15 anni. Ed è per questo che Huawei, che con la sua forza nel 5G rischia di schiacciare anche giganti tecnologici ...

Smartphone 5G pieghevoli. Huawei lancia la rivoluzione e Apple guarda : Il futuro è 5G Nell'ultimo anno diversi operatori nel mondo hanno avviato i loro piani di implementazione del 5G, tecnologia che si sta sviluppando a una velocità maggiore rispetto a quanto stimato ...

Huawei ha scelto il Mobile World Congress 2019 per il lancio di alcuni suoi router realizzati per sfruttare la connettività 5G.

Huawei rivoluziona lo smartphone - lancia il pieghevole MateX : BARCELLONA, 24 FEB - Al Mobile World Congress di Barcellona, Huawei lancia la rivoluzione dello smartphone. Il colosso cinese abbraccia la nuova forma del pieghevole con il Mate X, un dispositivo che ...

Una domenica più dolce con iPhone XR e Huawei P20 a prezzo di saldo : Amazon li sta rilanciando : Stiamo vivendo un weekend particolarmente interessante per gli utenti che stanno valutando l'acquisto di un nuovo smartphone, soprattutto per quanto riguarda top di gamma come i vari iPhone XR e Huawei P20. Tutto questo per dire cosa? Esattamente come notato un paio di giorni fa sulle nostre pagine con le offerte Trony, sono ancora Apple e Huawei a fare la voce grossa, proponendo al pubblico alcune promozioni che potrebbero fare la differenza in ...

Una richiesta di brevetto depositata da Huawei presso l'EUIPO suggerisce che il colosso cinese potrebbe avere deciso di rivitalizzare il brand "Mini"

Huawei e HONOR potrebbero lanciare delle Smart TV già nel 2019, rivolgendosi rispettivamente alla fascia alta e medio-alta ed a quella bassa del mercato.

Huawei lancia il 5G. E lo smartphone pieghevole in arrivo fra un mese a Barcellona : Il colosso cinese presenta a Pechino Balong 5000, il versatile modem che consentirà la navigazione sulle reti ultraveloci di nuova generazione

Huawei lancia il 5G : il primo smartphone in arrivo a febbraio : Nel loro primo momento di crisi, gli smartphone stanno per affrontare la loro battaglia più grande. Dopo un 2018 chiuso con il segno negativo in termini di vendite assolute, i telefoni intelligenti si trovano di fronte ad una sfida impegnativa che potrebbe cambiare del tutto il nostro modo di connetterci: il 5G. L’accesso alle nuove reti rafforzerà la connettività mobile e migliorerà in modo radicale l'utilizzo dello smartphone: prepariamoci a ...

