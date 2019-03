"Ci sono così tante cose che devono essere fatte. Ma sarebbe almeno un inizio se icominciassero a dire come le cose stanno davvero, e cosa davvero si deve fare.Per esempio, quanto vadano ridotte le emissioni". E'Thunberg a parlare, al margine della manifestazione di Stoccolma di "FridaysForFuture", ispirate proprio dall'attivista 16enne svedese,candidata al Nobel della Pace da tre parlamentari norvegesi. Oggiè in prima fila tra le migliaia di studenti in piazza per il clima a Stoccolma.(Di venerdì 15 marzo 2019)

paoloroversi : Questa ragazzina è davvero la mia nuova eroina; ha più palle di tutti i nostri politici. E parla anche un inglese… - TelevideoRai101 : Greta: 'I politici ci dicano la verità' - liberato75 : RT @paoloroversi: Questa ragazzina è davvero la mia nuova eroina; ha più palle di tutti i nostri politici. E parla anche un inglese che qu… -