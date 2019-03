Google Chrome introduce il supporto ai controller Nintendo Switch

Google Chrome Canary v75 permette di inviare direttamente le schede agli altri dispositivi : Una nuova funzionalità introdotta nella versione 75 di Chrome Canary migliora questo processo permettendo all'utente di inviare direttamente una scheda a un altro dispositivo con Chrome Canary. Dopo aver abilitato l'opzione "Invia scheda a sé" in Chrome://flags#enable-send-tab-to-self, sarà possibile inviare schede aperte da uno dei dispositivi con Chrome Canary a un altro. L'articolo Google Chrome Canary v75 permette di inviare direttamente le ...

Google Chrome per Android si aggiorna alla versione 73 con tante piccole novità : Il roll out della versione 73 di Google Chrome per Android è partito. tante le novità che approdano col nuovo aggiornamento che riguardano i download, l'Omnibar e la modalità Risparmio dati, fra le altre cose. L'articolo Google Chrome per Android si aggiorna alla versione 73 con tante piccole novità proviene da TuttoAndroid.

La funzione Risparmio dati di Google Chrome per Android stringe amicizia con le pagine HTTPS : Non è mai piacevole esplorare il web quando la connessione latita, ma la funzione madre di Google Chrome per questi frangenti ci viene sempre più in aiuto L'articolo La funzione Risparmio dati di Google Chrome per Android stringe amicizia con le pagine HTTPS proviene da TuttoAndroid.

Una falla di Google Chrome dà pieno controllo del computer in remoto : informazioni sull’aggiornamento di Google Chrome (screenshot Google Chrome) Gli utenti di Google Chrome devono aggiornare il proprio browser alla versione più recente (72.0.362.121) per correggere una vulnerabilità 0-day. Clement Lecigne, che fa parte del gruppo di analisti delle minacce di Google, ha scoperto una falla che permetterebbe agli aggressori di eseguire un codice da remoto attraverso il browser, assumendo così il controllo ...

Google sta testando una barra degli strumenti in basso per mostrare le schede in Chrome Canary : Il team di XDA ha individuato una riprogettazione della barra degli strumenti di Google Chrome che mostra le schede in basso per passare facilmente da una all'altra. Toccando l'icona per espanderla, viene visualizzato il nuovo layout con le miniature delle schede disposte a griglia, con la possibilità di aggiungere una nuova scheda toccando l'apposito pulsante. L'articolo Google sta testando una barra degli strumenti in basso per mostrare le ...

Dead Zebra lancia il dinosauro offline di Google Chrome : Il dinosauro di Google Chrome dalla prossima settimana potrà trovare spazio sulla vostra scrivania grazie ai nuovi pupazzetti di Dead Zebra L'articolo Dead Zebra lancia il dinosauro offline di Google Chrome proviene da TuttoAndroid.

Falla in Google Chrome - milioni di utenti a rischio : ... è vulnerabilità zero-day di elevata gravità che negli ultimi tempi sta mettendo a rischio i dati di milioni di utenti in tutto il mondo. Si tratta di un bug use -after-free , ossia una vulnerabilità ...

Google aggiunge la ricerca degli episodi in Google Podcasts e corregge un bug di sicurezza di Google Chrome : Al momento, la ricerca in Google Podcasts è molto generica e trova solo gli spettacoli che corrispondono alla query, ma a partire da questa settimana la ricerca in-app troverà ed elencherà episodi specifici come risultato della ricerca. Google ha inoltre risolto un difetto di sicurezza presente nell'implementazione dell'API FileReader di Google Chrome che ha permesso ai siti di eseguire del codice nativo. L'articolo Google aggiunge la ricerca ...

La funzione per raggruppare le schede di Google Chrome è in arrivo per Android : Goolge Chrome consentirà presto di raggruppare le schede per organizzarle meglio e aggiungendo un sito web a un gruppo, tutti i nuovi collegamenti che aprirete dallo stesso sito web verranno aggiunti allo stesso gruppo, inoltre i gruppi di schede si sincronizzeranno su tutti i vostri dispositivi. L'articolo La funzione per raggruppare le schede di Google Chrome è in arrivo per Android proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome terrà in memoria le pagine visitate per ricaricarle più velocemente : Google Chrome (Foto Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images) Google Chrome aumenterà la velocità di caricamento delle pagine web visitate di recente. Implementando una nuova funzionalità chiamata bfcache (backward-forward cache), il browser di Google terrà in memoria lo stato di un sito web precedentemente visitato, mentre l’utente è su una nuova pagina. Se l’utente decidesse di tornare indietro, Chrome ricostruirà la pagina rapidamente al ...

Google Chrome - scoperto un bug del lettore pdf che ruba i dati : Cybersecurity (Getty Images) Una vulnerabilità zero-day di Google Chrome avrebbe permesso ad alcuni aggressori di raccogliere i dati degli utenti che hanno aperto un file pdf all’interno del visualizzatore integrato del browser. Zdnet riporta la segnalazione della società di cybersecurity, Edge Spot, che ha rivelato la presenza di documenti pdf dannosi, che cercherebbero di contattare un dominio remoto inviando informazioni sul dispositivo ...

Google sta sviluppando una cache back/forward su Google Chrome per velocizzare la navigazione : Il team di sviluppo di Google sta sviluppando una nuova soluzione mirata a velocizzare la navigazione nelle pagine già visitate su Google Chrome. Si chiama back/forward cache e mira a mantenere nella cache le pagine precedenti e successive a quella attuale, in modo da poterle visualizzare immediatamente senza che debbano essere ricaricate. A fine articolo trovate […] L'articolo Google sta sviluppando una cache back/forward su Google ...

La modalità scura arriva su Google Chrome a partire dalla versione Canary : La modalità scura arriva su Google Chrome, partendo inizialmente dalla versione Canary, anche se ci sono ancora cose da sistemare. L'articolo La modalità scura arriva su Google Chrome a partire dalla versione Canary proviene da TuttoAndroid.