“Global Strike for Future” | oggi la mobilitazione planetaria per il clima | tanti eventi

(Di venerdì 15 marzo 2019) L’onda “green” in difesa delè iniziata con i cortei di decine di migliaia di giovani in Nuova Zelanda e poco dopo in Australia: i ragazzi hanno abbandonato la scuola per aderire al “Globalfor Future“, lo sciopero globale degli studenti. Hanno sfilato in oltre 50 città grandi e piccole dei due Paesi, bloccando il traffico e raccogliendosi davanti ai parlamenti e ai municipi. Molti hanno usato l’umorismo per esprimere il loro messaggio, assegnando voti bassissimi agli sforzi politici in materia di, altri hanno esortato i politici, avvertendo che “non vi è un pianeta B“.“Globalfor Future”,l’evento planetario, venerdì 15 Marzo 2019, è in programma il “Globalfor Future“, una vera e propriasu scala mondiale che avrà luogo in 1.300 città e 98 Paesi: ...

RaiRadio2 : E allora sì @CaterpillarAM festeggia il Global Climate Strike for Future! Ritwitta per salvare il pianeta… - c_appendino : ?? Tutti, dall'Amministrazione al Governo, stiamo mettendo in piedi iniziative per la tutela dell'ambiente. Ma ques… - beppe_grillo : Il 15 marzo i giovani di tutto il mondo scenderanno in piazza per il “Global Strike For Future”. A gran voce chiedo… -