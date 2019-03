Global Strike for Future | 6mila persone al corteo | Roma risponde alla chiamata di Greta

Global Strike - Friday for Future : “Non c’è più tempo” - sveglie suonano a Torino : Manifestazione in piazza Palazzo di Città, davanti al Municipio di Torino: i giovani che sfilano per le vie del centro per il Friday for Future, lo sciopero per il clima che si sta svolgendo in tutto il pianeta, hanno fatto suonare in contemporanea mille sveglie per ricordare a tutti che “non c’è piu’ tempo“. Alcuni manifestanti hanno incontrato il sindaco Chiara Appendino, che ha dato loro appuntamento tra 10 giorni per ...

Global Strike for Future - Mercalli : “Il pianeta intossicato dalla CO2 - questa è davvero l’ultima chiamata” : “questa è davvero l’ultima chiamata non perché sia uno slogan ma perché siamo già il ritardo, il pianeta è intossicato il valore di CO2 è il massimo registrato negli ultimi 3 milioni di anni e per non peggiorare la situazione dobbiamo agire adesso, quindi la cura va fatta subito, senza indugiare neanche un giorno“: lo ha dichiarato oggi, in occasione del Global Strike for Future, il climatologo Luca Mercalli, che partecipa al ...

Global Strike For Future - migliaia di studenti in piazza per lo sciopero per il clima : “Siamo qui perché vogliamo un futuro” : Sono in migliaia gli studenti che questa mattina hanno riempito le piazze di tutta Italia per il Global Strike For Future, lo sciopero generale per il Pianeta lanciato dalla 16enne Greta Thunberg diventata simbolo della lotta ai cambiamenti climatici. Da Milano a Roma, da Firenze a Bari, Palermo e Bologna,”questa -dicono i giovani- è una piazza di giovani, di persone e non c’è nessun partito che può rappresentare le ...

Global Strike for Future - Greta : “Ho mostrato come possiamo farci sentire” : “Il movimento era già lì, io ho solo mostrato come potessimo far sentire la nostra voce“: lo ha dichiarato ai giornalisti la giovane attivista Greta Thunberg, mentre protesta con gli altri studenti svedesi di fronte al Parlamento di Stoccolma. Dicendosi “molto emozionata” per l’evento di oggi, Greta ha pronunciato parole dure riferendosi ai leader del mondo della politica e della finanza che ha incontrato a Davos: ...

Clima - oggi il “Global Strike For Future” : studenti in piazza in tutta Italia per salvare la Terra : studenti, attivisti, volontari, e non solo, in tutta Italia e nel Mondo scendono oggi in piazza per il “Global Strike For Future“, lo “sciopero globale” contro i cambiamenti Climatici. I giovani chiedono un cambio di rotta su ambiente e sviluppo sostenibile: lo fanno sulla scia delle proteste pacifiche della sedicenne svedese Greta Thunberg, e solo in Italia sono in programma quasi 200 eventi con manifestazioni in tutte ...

Global Strike for Future - 10 libri per spiegare ai bambini le tematiche legate all’ambiente sollevate da Greta Thunberg : Venerdì 15 marzo, anche in Italia, migliaia di ragazzi delle scuole superiori scenderanno in piazza per il Global Strike for Future, lo sciopero mondiale per chiedere ai governi di attivare programmi seri ed efficaci per iniziare ad utilizzare energia pulita al 100%, per smettere di utilizzare i combustibili fossili e per fermare il riscaldamento Globale. L’appello è partito da Greta Thunberg, la sedicenne svedese che lo scorso agosto ha ...

Global Strike for future - dagli Usa alla Cina : i ragazzi di tutto il mondo scioperano per il clima in oltre 1600 città : dagli Stati Uniti all’Africa, dall’India alla Turchia all’Italia. I ragazzi di tutto il mondo hanno risposto all’appello di Greta, la sedicenne svedese che ha trasformato la sua protesta nel più grande sciopero mai organizzato dagli studenti: il Global strike for future, lo sciopero Globale per il futuro. Una protesta di massa che tocca tutti i continenti e coinvolge centinaia di migliaia di ragazzi, con un’unica richiesta: interventi concreti, ...

“Global Strike for Future” - oggi la mobilitazione planetaria per il clima : tanti eventi in Italia e nel Mondo : L’onda “green” in difesa del clima è iniziata con i cortei di decine di migliaia di giovani in Nuova Zelanda e poco dopo in Australia: i ragazzi hanno abbandonato la scuola per aderire al “Global Strike for Future“, lo sciopero globale degli studenti. Hanno sfilato in oltre 50 città grandi e piccole dei due Paesi, bloccando il traffico e raccogliendosi davanti ai parlamenti e ai municipi. Molti hanno usato ...

FIPER ai giovani del Global Strike for future : ”Ragazzi - abbiate il coraggio di rischiare e credere nei vostri sogni!” : “giovani e Ambiente” un connubio che FIPER ha promosso per far conoscere la realtà della filiera bosco-legno-energia e del biogas agricolo alle nuove generazioni dalla sua costituzione. Nelle aree montane del Bel Paese, le cosiddette aree interne, diverse delegazioni di scuole provenienti da tutto il mondo hanno visitato negli anni e appreso sul campo il valore economico, ambientale e sociale delle reti di teleriscaldamento a biomassa e la ...

Global Strike for future - da Greta Thunberg allo sciopero del 15 marzo per l’ambiente : ecco come partecipare : “Abbiamo certamente bisogno della speranza. Ma l’unica cosa di cui abbiamo bisogno più della speranza è l’azione”. È sulla scia di queste parole di Greta Thunberg che hanno preso avvio dalla scorsa estate, in Europa e non solo (qui la mappa Globale), i cosiddetti “Fridaysforfuture”: raduni, sit in, manifestazioni ogni venerdì di fronte alle istituzioni locali (come sedi di regioni o comuni), per protestare contro l’inazione e l’inerzia rispetto ...

Global Strike for future : Legambiente nelle piazze lombarde per difendere il clima : A Varese il circolo locale organizza un evento di divulgazione sul tema del clima con una lezione pubblica: "La parola alla scienza", alle 17.30 in piazza Monte Grappa con Gianluca Ruggieri dell'...