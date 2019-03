Glii effetti negativi sull' organismo prodotti dal dormire male

agi

(Di venerdì 15 marzo 2019) Oggi si celebra la Giornata mondiale del Sonno, istituita nel 2008 dalla World Sleep Day Committee della World Sleep Society. Una ricorrenza per celebrare i benefici di un sonno ristoratore e salutare, porre l'attenzionee problematiche legate ai disturbi del sonno, le relative cure e dare consigli permeglio.bene per invecchiare bene": è lo slogan della giornata 2019, incentrata'importanza di godere di un riposo notturno ottia qualsiasi età. Per stare bene non basta una sana alimentazione e un'attività fisica regolare, ma è necessario riuscire aprofondamente e in modo ininterrotto, secondo alcuni esperti tra 7 e 8 ore, anche se sul tempo necessario i parametri sono molto variabili da una persona all'altra.bene non è una ‘fortuna' che tutti hanno. Secondo le stime, la problematica del cattivo riposo notturno ha un'estensione ...