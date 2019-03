Gli sbarchi continuano Solo che sono un segreto di Stato

Venditti : "Salvini è credibile - parla il linguaggio di oggi. SuGli sbarchi non è più a destra di Minniti" : Da Ultimo che gli 'assomiglia' anche se lui veniva dalla borghesia e questo dal popolo a Matteo Salvini che 'è credibile' e Sugli immigrati usa un linguaggio diverso da Minniti che faceva una politica ...

Se l'"effetto Salvini" ha frenato Gli sbarchi : Continua a montare, ogni giorno di più, la polemica anti-razzista ed il 'clou' è stato toccato sabato con la manifestazione di Milano. Le cronache parlano di un esercito di 200 mila persone che hanno ...

Migranti - i servizi segreti lanciano l’allarme : “Attenzione aGli sbarchi occulti” : Gli sbarchi di Migranti sulle coste italiane sono diminuiti grazie alla “rafforzata capacità della Guardia Costiera libica” e alla "drastica riduzione delle navi delle Ong” nel Mediterraneo Centrale. Sono alcune delle considerazione contenute nell'analisi dell’intelligence sui flussi migratori presentata al Parlamento. A preoccupare i servizi segreti è il fenomeno degli 'sbarchi occulti', che potrebbero portare in Italia individui legati al ...

Migranti - crollo deGli sbarchi in Italia : nel 2019 solo 202 arrivi - calo del 95 - 73% : Drastico calo degli sbarchi di Migranti in Italia in questo primo scorcio del 2019: dal primo gennaio ad oggi le persone arrivate in Italia sono state 202 contro le 4.731 dello stesso periodo dell'...

Migranti - Salvini : "Presto 8000 agenti Forze dell'Ordine assunti grazie a taGli suGli sbarchi" : 'A Marzo sarà legge dello stato la Legittima difesa, presto anche il taglio ai vitalizi e alle tasse per i più piccoli. Presto arriveranno anche qui in Umbria buona parte degli 8000 agenti delle Forze ...

Sbarchi - il piano dell'ammiraGlio : "Stop Ong e blocco navale : così si ferma il traffico di migranti" : L'ammiraglio di Divisione, Nicola De Felice, ha le idee chiare. Il flusso migratorio si può fermare, basta volerlo. Ma per bloccare gli immigrati prima che mettano piede in Italia, occorre mettere in pratica alcuni accorgimenti: realizzare un'operazione militare multinazionale, attuare il blocco navale al largo delle coste libiche, decretare il divieto di approdo alle navi delle Ong e favorire un intervento dell'Onu in Africa per assistere i ...

Il piano di Madrid per ridurre Gli sbarchi del 50% : Si tratta, almeno in parte, di una conseguenza della politica dei porti chiusi varata dall'Italia con l'arrivo al Viminale di Matteo Salvini, che ha causato uno spostamento delle pressioni migratorie ...

Matteo Salvini - i veri numeri sull'immigrazione : per la prima volta le espulsioni superano Gli sbarchi : Sull' immigrazione i numeri sono chiari e dicono che la linea dura di Matteo Salvini dà i suoi risultati. Le cifre sono state comunicate dallo stesso ministro dell'Interno sul suo profilo Twitter. ...

Gli sbarchi a Lampedusa - Davide Enia legge 'Appunti per un naufragio' il 31 gennaio all'Alcazar di Roma : Li ha vissuti, li ha scritti, ne ha fatto un'opera teatrale di successo, e giovedì 31 gennaio li racconta all'Alcazar di Trastevere , ingresso gratuito, in occasione della pubblicazione dell'...

«Il grafico illustra la situazione relativa al numero dei Migranti sbarcati a decorrere dal 1 gennaio 2019 al 28 gennaio 2019 comparati con i dati riferiti allo stesso periodo degli anni 2017 (-95,93%) e 2018 (-95,12%)».Il documento ...

Sea Watch - il blitz della Prestigiacomo : da ministro dura su sbarchi incontrollati - ma a favore di voto e diritti deGli immigrati : Ha difeso la legge Bossi-Fini, si è sempre detta a favore del reato di immigrazione clandestina, è stata nel governo Berlusconi condannato nel 2012 per i respingimenti in Libia effettuati nel 2009. Ma da ministro ha istituito Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, ha sempre auspicato che il tema venisse affrontato a livello comunitario dall’Ue, ha firmato la legge contro la tratta degli esseri umani, ”la parte più atroce e ...

Immigrazione - il generale Vincenzo Santo : 'Azione militare contro Gli sbarchi' : A quel punto la pressione politica internazionale sarà ingestibile. Che fare dunque prima che la catastrofe umanitaria si profili di nuovo all' orizzonte? Per l' alto ufficiale dell' Esercito ...

Immigrazione - il generale Vincenzo Santo : "Azione militare contro Gli sbarchi" : «Cancellare dalla mente dei trafficanti e degli emigranti l'idea che, una volta a bordo di un qualsiasi battello prima o poi si arriverà in Italia o in altro qualsiasi paese europeo». Il generale di Corpo d' Armata Vincenzo Santo, ex comandante della missione Nato in Afghanistan, torna alla carica s