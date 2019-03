GLI OROLOGI DEL DIAVOLO | fiction con Beppe Fiorello | da maggio le riprese

Cadavere trovato in mare identificato dopo 20 anni : GLI unici indizi erano la fede e un orologio : dopo 20 anni ha un'identità il Cadavere ritrovato in mare, al largo dell'isola di Capraia, nel luglio del 1998. L'ex commissario della Polmare di Livorno, Ilario Sartori, andato in pensione nel 2016, ...

GLI OROLOGI del Diavolo - Giuseppe Fiorello protagonista della sua prima serie tv lunga : Giuseppe Fiorello compie 50 anni e si regala una serie lunga. Il re delle miniserie targate Rai, nato il 12 marzo, è reduce dal successo del suo ultimo film-tv, Il mondo sulle spalle, visto da 5,8 milioni di telespettatori. Anche in quel caso, la storia realmente accaduta di un uomo comune che diventa eroe."Dietro ogni uomo si nasconde una storia che vale la pena raccontare", ha spiegato Fiorello. "Ho interpretato nel corso della mia ...

Venduto all'asta l'orologio che Bradley Cooper ha indossato aGLI Oscar : E' stato Venduto all' asta per 75 mila dollari l'orologio indossato dall'attore americano Bradley Cooper in occasione degli Oscar dello scorso 24 febbraio. L'oggetto, un pezzo unico della serie Big ...

Perché GLI OROLOGI di Rolex sono così desiderati : Quando si parla di orologeria, è l'oggetto del desiderio per eccellenza. Solo nel 2018 ha battuto una serie di record come quello della cifra più alta mai pagata per un modello Sea Dweller (oltre 700.000 franchi svizzeri da Phillips per il prototipo “Single Red” Ref. 1665 in acciaio senza valvola dell’elio). Ok: ma cos'è che rende così speciale un Rolex? Partire dalle basi Non semplice acciaio, ...

Google Orologio 6.1 aggiunge le sveGLIe musicali per Pandora e YouTube Music : Google Clock 6.1 è ora disponibile nel Play Store ed estende questa funzione a Pandora e YouTube Music, permettendo agli utenti di utilizzare anche questi servizi per svegliarsi e iniziare la giornata. Ora è dunque possibile connettere un account Spotify, YouTube Music o Pandora tramite le relative opzioni che appaiono solo dopo aver installato l'app del servizio. L'articolo Google Orologio 6.1 aggiunge le sveglie Musicali per Pandora e YouTube ...

All'asta l'orologio che Bradley Cooper ha indossato durante la notte deGLI Oscar : Gli orologi migliori e più preziosi si sono guadagnati fama mondiale grazie alle storie ai limiti della leggenda di cui sono stati diretti protagonisti. L'elenco è lungo: a partire dall’ormai mitico Omega Speedmaster indossato dall’astronauta Buzz Aldrin sulla luna, fino al Rolex Daytona regalato da Paul Newman all’allora fidanzato della figlia, passando dal Patek Philippe che accarezza il polso del grande ...

Sony - il cinturino che trasforma in “smart” anche GLI OROLOGI normali : (Foto: Sony) Non è un wearable come gli altri quello annunciato da Sony in queste ore: si chiama Sony Wena, e più che un dispositivo indossabile a se stante è un accessorio dedicato agli orologi tradizionali che dona loro funzionalità smart. L’aggeggio infatti è tecnicamente un cinturino pensato per agganciarsi agli appositi attacchi da 12, 20 o 22 millimetri dei normali orologi, e che contiene un piccolo display oled da poter tenere ...

GLI OROLOGI da regalarsi : L'unicità e il particolare sono quegli elementi che fanno sì che ci si innamori di qualcuno o di qualcosa. Ecco allora i cinque migliori orologi capaci di distinguersi grazie a una forma unica, che rompe l'abituale cliché della cassa tonda. Questione di forma: 5 orologi di cui innamorarsiDe Grisogono New Retro Power ReserveDe Grisogono New Retro Power ReserveBell & Ross Br03-92 Bi-CompassBell & Ross Br03-92 Bi-CompassPatek Philippe ...

GLI scienziati russi creeranno nuovi orologi ultra-precisi - : Il nostro principale compito è quello di creare dispositivi ed elementi che sapranno memorizzare il tempo preciso e lavorare nell'infrastruttura dell'economia digitale del paese. Lo sviluppo del ...

Manuel Bortuzzo - chi sono i finti boss che GLI hanno sparato : sui social orologi d'oro e pistole : Dito medio e foto dei neonati. Orecchini, anelli e rolex daytona ostentati, tatuaggi ovunque, atteggiamenti da boss. Ecco chi ha sparato sabato scorso a Manuel Bortuzzo: si chiamano Lorenzo Marinelli...

Salone Alta Gioielleria Ginevra - GLI OROLOGI con le più belle complicazioni : Le più belle complicazioni da GinevraJaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpe´tuelJaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpe´tuelJaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpe´tuelJaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpe´tuelA. Lange & So¨hne Langematik Perpetual HoneygoldStudio Gieske GmbH & Co. KGA. Lange & ...

L’Orologio dell’Apocalisse : GLI scienziati svelano quanto manca alla fine del mondo : Due minuti alla mezzanotte: tanto manca alla “fine del mondo” secondo gli scienziati del “Bulletin of the Atomic Scientists” che hanno rivelato ieri quanti minuti (metaforici) mancano alla mezzanotte, cioè alla fine del mondo: gli esperti, tra cui figurano 15 premi Nobel, spostano ogni anno le lancette del Doomsday Clock, l’orologio simbolico ideato all’Università di Chicago nel 1947, dai fisici del Progetto ...

ADRIAN - ADRIANO CELENTANO/ Anticipazioni e diretta puntata 22 gennaio : la taGLIa sull'orologiaio : ADRIAN, la seconda puntata del cartoon è cominciata. ADRIANo CELENTANO ha fatto la sua fugace apparizione sul palco del Camploy