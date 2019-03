Gli effetti negativi sull' organismo prodotti dal dormire male

Glii effetti negativi sull'organismo prodotti dal dormire male : Oggi si celebra la Giornata mondiale del Sonno, istituita nel 2008 dalla World Sleep Day Committee della World Sleep Society. Una ricorrenza per celebrare i benefici di un sonno ristoratore e salutare, porre l'attenzione sulle problematiche legate ai disturbi del sonno, le relative cure e dare consigli per dormire meglio. "dormire bene per invecchiare bene": è lo slogan della giornata 2019, incentrata sull'importanza di godere di un riposo ...

Cambiamento climatico : Gli effetti sul mondo di tsunami - incendi e inondazioni : Dallo scioglimento dei mari alla conseguente crescita del livello dei mari, dalle ondate di siccità e di calore ad eventi atmosferici sempre più estremi, dalla crescente concentrazione dei gas serra fino all’aumento costante delle temperature medie, per finire ai rischi della salute umana...

Asma : dall’ipertensione al diabete - Gli effetti collaterali del cortisone fanno più danni della patologia stessa : Ipertensione, fratture, diabete, problemi ai reni e agli occhi: questi sono gli effetti collaterali dati dall’abuso di cortisone che danneggiano la salute degli italiani affetti da Asma e si che si riflettono sulla spesa sanitaria. Per curarli infatti si spendono oltre 243 milioni di euro l’anno, ben più di quanto si spenderebbe per terapie molto meno dannose. Questo è quanto emerge dai risultati del primo studio italiano, pubblicato ...

Francoforte intanto si gode Gli effetti della Brexit - deal o non deal : Questo perché la più importante banca d'investimento al mondo ha bisogno di allargarsi, dato che prevede di raddoppiare a Francoforte il proprio personale: attualmente occupa qui 200 impiegati, ...

Perché le blockchain di Stato e dei notai non sono blockchain a tutti Gli effetti : blockchain (Pixabay) Nelle ultime settimane l’argomento blockchain ha raggiunto livelli di hype mai visti ed esposizione mediatica di rango nazionalpopolare. Non è un’esagerazione. Se camminate tra i corridoi di una nota catena di supermercati sentirete la branded radio, tra una canzone e l’altra, pubblicizzare la nuova iniziativa di tracciamento della filiera mediante blockchain. Tipicamente della blockchain vengono recepiti pochi, e confusi, ...

Glifosato - “effetti su sviluppo e riproduzione dei ratti anche in dosi considerate sicure neGli Usa” : “L’esposizione a erbicidi a base di Glifosato (GBH), incluso il Roundup, quello più usato al mondo, ha causato diversi effetti sullo sviluppo e il sistema riproduttivo in ratti sia maschi che femmine, anche con dosi attualmente considerate sicure negli Usa”. È questo l’ultimo risultato a cui è giunta la fase pilota dello studio globale sul diserbante condotto dall’Istituto Ramazzini e da una rete di partner scientifici tra cui l’Università ...

Calcolare i costi-benefici della Tav senza Gli effetti sulla salute non ha senso : sulla Tav il governo non sembra proprio in grado di trovare un accordo. Per la Lega la decisione è evidentemente politica: bisogna andare avanti per non scontentare gli interessi di industriali e commercianti del Nord. Dal canto loro, i 5 stelle cercano invece di far convivere le tante anime del movimento facendosi scudo dietro alla controversa analisi costi-benefici, voluta dal ministro dei trasporti Danilo Toninelli. Un rapporto giunto in ...

Gli effetti dell’esplosione una bomba nucleare? Ecco la sua forza distruttrice nel video restaurato degli anni ’50 : Ci troviamo nel deserto del Nevada, anno 1953. I test sono quelli dell’operazione Upshot–Knothole, in cui vennero impiegati circa 21mila militari e, soprattutto, il proiettile atomico Grable, che veniva sparato da un apposito cannone. Nel video, diffuso dal canale Youtube AtomCentral, si vede come la vernice delle auto venga spazzata via dalla potenza della bomba insieme, qualche secondo dopo, ai veicoli. L'articolo Gli effetti ...

Astronomia : Kepler-1658b un esopianeta a tutti Gli effetti : È un massiccio gioviano caldo che ha una stazza tre volte più grande rispetto al Sole e sfreccia intorno alla sua stella ogni 3,85 giorni: sono i segni particolari di Kepler-1658b, un esopianeta scovato dal telescopio Kepler della Nasa agli albori della sua missione e ritenuto inizialmente un ‘falso positivo’. Solo ora, dopo quasi 10 anni e studi approfonditi, Kepler-1658b ha ottenuto il riconoscimento della sua condizione: lo riporta Global ...

Di Martedì e Gli effetti della non-diretta. La copertina di Gene Gnocchi in onda senza risate e applausi : Una copertina senza risate e applausi. E’ successo a Gene Gnocchi durante l’ultimo appuntamento di Di Martedì. Il blocco andato in onda poco prima di mezzanotte è stato infatti proposto ‘a secco’, senza che vi fosse il minimo coinvolgimento dello studio, né tantomeno di Giovanni Floris.L’effetto televisivo giunto a casa è stato quello di una doppia registrazione, con lo sketch estrapolato dal talk, a sua volta non in diretta.prosegui la ...

Google Duo 49 si prepara a introdurre gli inviti video e Gli effetti di messaggistica per il festival Holi : La versione 49 di Google Duo rivela che il team di sviluppo e la lavoro sui nuovi effetti di messaggistica per Holi e sui video inviti per attirare nuovi utenti e perfeziona le stringhe che introducono il prossimo rinnovo dei premi avvistato con l'ultima versione, anche se non è ancora chiaro cosa sia esattamente questa funzionalità. L'articolo Google Duo 49 si prepara a introdurre gli inviti video e gli effetti di messaggistica per il festival ...

Tre punti da tenere in considerazione a proposito dello studio suGli effetti dell'Euro : È stato dato parecchio risalto nei giorni scorsi a uno studio di due ricercatori, Alessandro Gasparotti e Matthias Kullas, del Centre for European Policy di Friburgo, un think tank specializzato in analisi delle politiche europee. In breve, lo studio cerca di stimare l’effetto che l’euro ha avuto su

Spermatozoi - rucola contro Gli effetti tossici degli additivi chimici : La rucola è utile contro i problemi di infertilità maschile, poiché agisce sugli Spermatozoi, contrastando gli effetti tossici degli additivi chimici. Lo svela uno studio scientifico realizzato dal professor Carlo Foresta dell’Università di Padova e dal professor Kais Rtibi dell’Università di Jendouba, in Tunisia, presentato nel corso convegno di Medicina della Riproduzione di Abano Terme. Questo alimento, svelano gli studiosi, è ...