Giornata mondiale del sonno | storie della buonanotte in bellezza delle star

Giornata mondiale del sonno - 5 consigli contro russamento e apnee ostruttive : Il 15 marzo è la Giornata mondiale del sonno. Secondo uno studio svizzero, HypnoLaus, fra i disturbi più diffusi ci sono il russamento patologico e le apnee ostruttive del sonno. Ne soffre il 49% degli uomini e il 23% delle donne over 50. Eppure si tratta di patologie ampiamente lasciate a se stesse, cioè non diagnosticate: accade otto volte su dieci e c’è dunque chi russa e cade in apnea ogni notte per anni. «Russare – spiega Fabrizio ...

Giornata mondiale del sonno - ecco i miti da sfatare sugli incubi : Una scena della saga Nightmare “L’uomo nero non è morto, ha gli artigli come un corvo…”. Dai millennial in giù, in molti potrebbero riconoscere queste parole. Fanno parte della Filastrocca dell’incubo di Nightmare, una delle più note serie cinematografiche horror di sempre. Nella saga, Freddy Krueger è un demone con lame al posto delle dita che uccide giovani ragazzi insinuandosi nei sogni. Che un incubo possa essere letale è ...

Classifica Mondiale Superbike 2019 : la graduatoria agGiornata e i punteggi. Alvaro Bautista volta in vetta - Melandri terzo : Il weekend a Phillip Island in Australia per il Mondiale 2019 di Superbike, ha sorriso allo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati). L’iberico ha centrato il bersaglio grosso all’esordio nella categoria, precedendo il campione del mondo in carica Jonathan Rea e dimostrando di aver preso subito confidenza con la categoria. Di seguito la graduatoria aggiornata: LA Classifica Mondiale 2019 Superbike DOPO IL ROUND IN AUSTRALIA 1 Alvaro ...

Oggi Giornata mondiale del clima - manifestazioni in 100 paesi del mondo : Centinaia di migliaia di manifestanti sono attesi Oggi, 15 marzo, in moltissime città di 100 paesi del mondo, compresi tutti gli Stati membri dell'Ue, in occasione dello "Sciopero mondiale per il Futuro" lanciato dal movimento dei giovanissimi e degli studenti per la lotta al cambiamento climatico. Sarà la prova più importante finora per il movimento, sorto nell'agosto scorso per iniziativa della sedicenne svedese Greta Thunberg, diventata ormai ...

Manifestazioni in 100 Paesi per la Giornata mondiale del clima : Bruxelles, 14 mar., askanews, - Centinaia di migliaia di manifestanti sono attesi il 15 marzo, in moltissime città di 100 Paesi del mondo, compresi tutti gli Stati membri dell'Ue, in occasione dello 'Sciopero mondiale per il Futuro' lanciato dal movimento dei giovanissimi e degli studenti per la lotta al cambiamento climatico. ...

Giornata mondiale del Sonno 2019 - dormi bene e invecchia in salute : Come ormai ogni anno, il 15 marzo si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale del Sonno (World Sleep Day), un evento annuale dedicato alla cultura e consapevolezza dell'importanza del Sonno, che si celebra nel venerdì che precede l'equinozio di primavera. La Giornata è promossa contemporaneamente in ogni parte del mondo, dalla World Sleep Society e, in Italia, dall'Associazione Italiana di Medicina del Sonno (AIMS).La ...

Recanati : il ministro Bussetti e Vittorio Sgarbi danno il via alla Giornata mondiale della poesia : Il ricco programma di iniziative fa parte di 'Infinito Leopardi', un evento che tra mostre, spettacoli, conferenze, pubblicazioni per tutto il 2019 solleciterò la necessità di tornare a pensare all'...

Classifica Mondiale Superbike 2019 : la graduatoria agGiornata e i punteggi. Alvaro Bautista volta in vetta - Melandri terzo : Il weekend a Phillip Island in Australia per il Mondiale 2019 di Superbike, ha sorriso allo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati). L’iberico ha centrato il bersaglio grosso all’esordio nella categoria, precedendo il campione del mondo in carica Jonathan Rea e dimostrando di aver preso subito confidenza con la categoria. Di seguito la graduatoria aggiornata: LA Classifica Mondiale 2019 Superbike DOPO IL ROUND IN AUSTRALIA 1 Alvaro ...

Giornata mondiale del sonno - a Milano la stanza dedicata ai grandi russatori : Milano, 13 marzo 2019 - In occasione della Giornata mondiale del sonno, Humanitas San Pio X , via F. Nava 31, Milano, ha organizzato una serie di appuntamenti dedicati ai russatori e chi è ne ...

Domani a Sassari la Giornata mondiale del Rene : screening gratuito con il personale della Nefrologia dialisi e trapianto dell’Aou : “Il tuo aiuto per ridare colore alla vita”, è lo slogan della Giornata Mondiale del Rene 2019 che quest’anno a Sassari si svolgerà Domani, 14 marzo, in piazza d’Italia. L’obiettivo è portare all’attenzione della popolazione le regole d’oro per mantenere sani i reni. La manifestazione è promossa dalla Società internazionale di Nefrologia, dalla Fondazione italiana del Rene e a Sassari è organizzata dalla struttura ...

Giornata mondiale del rene - controlli gratuiti a Ragusa : Domani, 14 marzo, è la Giornata mondiale del rene. Per l'occasione Asp e Clinica del Mediterraneo offrono controlli gratuiti

Classifica Mondiale Superbike 2019 : la graduatoria agGiornata e i punteggi. Alvaro Bautista volta in vetta - Melandri terzo : Il weekend a Phillip Island in Australia per il Mondiale 2019 di Superbike, ha sorriso allo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati). L’iberico ha centrato il bersaglio grosso all’esordio nella categoria, precedendo il campione del mondo in carica Jonathan Rea e dimostrando di aver preso subito confidenza con la categoria. Di seguito la graduatoria aggiornata: LA Classifica Mondiale 2019 Superbike DOPO IL ROUND IN AUSTRALIA 1 Alvaro ...

Giornata mondiale dell’Acqua : per la prima volta tutte le scuole d’Italia saranno in collegamento video ed audio con i fondali del Lago di Como : “Sarà il Lago di Como ad allagare le scuole d’Italia. Raggiungeremo i fondali del Lago più profondo d’Italia, il quinto più profondo in Europa e saremo in diretta video ed audio proprio da lì. Il 22 Marzo in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, tutte le scuole d’Italia andranno sui fondali del Lago raccontato da Alessandro Manzoni. Quel giorno si festeggerà in tutto il mondo la Giornata dell’Acqua, con convegni, eventi, seminari che ...

Classifica Mondiale Superbike 2019 : la graduatoria agGiornata e i punteggi. Alvaro Bautista volta in vetta - Melandri terzo : Il weekend a Phillip Island in Australia per il Mondiale 2019 di Superbike, ha sorriso allo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati). L’iberico ha centrato il bersaglio grosso all’esordio nella categoria, precedendo il campione del mondo in carica Jonathan Rea e dimostrando di aver preso subito confidenza con la categoria. Di seguito la graduatoria aggiornata: LA Classifica Mondiale 2019 Superbike DOPO IL ROUND IN AUSTRALIA 1 Alvaro ...