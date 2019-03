Giornata contro i disturbi alimentari | oltre 3 mila morti nel 2018 Donne | ma anche

Giornata mondiale del sonno - 5 consigli contro russamento e apnee ostruttive : Il 15 marzo è la Giornata mondiale del sonno. Secondo uno studio svizzero, HypnoLaus, fra i disturbi più diffusi ci sono il russamento patologico e le apnee ostruttive del sonno. Ne soffre il 49% degli uomini e il 23% delle donne over 50. Eppure si tratta di patologie ampiamente lasciate a se stesse, cioè non diagnosticate: accade otto volte su dieci e c’è dunque chi russa e cade in apnea ogni notte per anni. «Russare – spiega Fabrizio ...

Basket - Eurolega 2019 - 26a Giornata : a Milano arriva l’Olympiacos di David Blatt - scontro vitale per fare un passo verso i quarti : La quintultima giornata di regular season per l’Eurolega 2018-2019 si avvia con ben sei squadre in lotta per tre posti che valgono i quarti di finale: Baskonia, Olimpia Milano, Olympiacos, Maccabi Tel Aviv, Panathinaikos, Bayern Monaco. Il calendario propone, in questa settimana, proprio lo scontro diretto tra Milano e Olympiacos, una partita che all’andata vide gli uomini di Simone Pianigiani prevalere per 75-99 in quel del Pireo. ...

Giornata mondiale del rene - controlli gratuiti a Ragusa : Domani, 14 marzo, è la Giornata mondiale del rene. Per l'occasione Asp e Clinica del Mediterraneo offrono controlli gratuiti

Basket - 21ª Giornata Serie A : Brescia ko in casa contro Trento - risultati e classifica : La ventunesima giornata del campionato di Serie A di Basket si chiude con il ko casalingo di Brescia, che cede 79-84 a Trento Quarta vittoria consecutiva per Trento nel posticipo domenicale della ventunesima giornata del campionato di Serie A di Basket, che si chiuderà domani con il testa coda tra Reggiana e Olimpia Milano. Gli uomini di Buscaglia espugnano il PalaLeonessa di Brescia, infliggendo ai padroni di casa una dolorosa sconfitta. ...

HPV : prima Giornata Mondiale insieme contro il Papillomavirus : In tutto il mondo, ogni anno, alcuni tipi di HPV causano una stima di 585.500 casi di cancro, inclusi quelli della cervice uterina, della vulva, della vagina, dell'ano, del pene e dell'oro-faringe e ...

Basket - 21a Giornata Serie A 2019 : Trieste domina contro Pesaro nell’anticipo : L’Alma Trieste ha dominato l’anticipo della 21a giornata della Serie A di Basket. Un successo agevole per i padroni di casa che hanno passeggiato contro la VL Pesaro, vincendo 105-68. Miglior marcatore per l’Alma è stato Juan Manuel Fernandez con 18 punti, mentre l’unico che si salva di Pesaro è James Blackmon con 21 punti. Dopo tre minuti il tabellone segna 2-0 per i padroni di casa e solo al quarto è Murray a segnare ...

Serie C - 30^ Giornata : diretta live : pareggio dell’Alessandria contro la Carrarese : RISULTATI Serie C diretta live – Si torna in campo per il campionato di Serie C, la stagione è entrata ormai nella fase decisiva. Il turno prende il via con il Gruppo A, match davanti al pubblico amico per l’Entella contro il Pontedera, trasferta invece per il Novara che dovrà vedersela con l’Arezzo, la Juventus 23 contro l’Albissola. Sempre più avvincente anche il Girone B, l’Albinoleffe alla ricerca di punti ...

Pallavolo – Serie A1 Maschile : si gioca l’undicesima Giornata - Milano impegnata in trasferta contro la Lube : Un vero e proprio big match quello che andrà in scena in terra marchigiana, considerando la forza che le due squadre hanno dimostrato nel corso di questo campionato Sprint finale per la Revivre Axopower Milano che domani sera, alle ore 18.00 all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche affronta i padroni di casa della Lube Volley per l’anticipo dell’undicesima giornata del girone di ritorno del campionato di Superlega. È un vero e proprio big ...

Eurolega - 25ª Giornata – Real Madrid super nel big match contro il Fenerbahce : Panathinaikos e Maccabi in zona Playoff : super Real Madrid nel big match contro il Fenerbahce, vittorie per Panathinaikos e Maccabi Tel Aviv che restano in zona Playoff: i risultati dei match della 25ª Giornata La 25ª Giornata di Eurolega si apre con un poker di match davvero interessanti, fra i quali spicca il big match d’alta classifica fra Real Madrid e Fenerbahce. Blancos eccezionali al WiZink Center contro la miglior squadra del torneo: vittoria per 101-86 per i campioni di ...

Il 12 marzo Giornata di sciopero contro la precarietà : I sindacati nazionali hanno proclamato uno sciopero per il prossimo 12 marzo 2019. Questa data potrebbe segnare potenzialmente la fine dell’ eterno contenzioso tra il Miur e i diplomati magistrali. Si attende infatti la pronuncia della Cassazione sulla questione dell’eccesso di potere esercitato dall’amministrazione che sta determinando il depennamento dalle Gae di 55000 diplomati magistrali. Un’altra pronuncia negativa ...

Maduro : "Giornata contro imperialismo" : 23.33 Il presidente del Venezuela, Maduro, ha convocato per sabato prossimo una "giornata di mobilitazione contro l'imperialismo", in occasione del IV anniversario delle prime sanzioni decise dal governo degli Stati Uniti contro alcuni dei suoi funzionari. Nella stessa giornata Guaidò,presidente del parlamento che ha assunto i poteri dell'esecutivo, ha annunciato la prima protesta di piazza contro il governo dopo il suo ritorno in Venezuela, ...

Volley - SuperLega 2019 : 23^ Giornata. Perugia - Trento e Civitanova vincono da corazzate. Modena crolla contro Monza! : Le tre corazzate della SuperLega non deludono e vincono da autentiche padrone nella 23^ giornata del massimo campionato italiano di Volley maschile. Perugia ha surclassato Ravenna al Pala De André e conserva i tre punti di vantaggio su Trento che si è imposta nel big match contro Milano per 3-1, Civitanova non fa una piega e demolisce Latina rimanendo a quattro punti dalla capolista. Tutto molto semplice per i Block Devils trascinati come sempre ...

IFO - il 4 marzo Giornata contro l’HPV : Una giornata che gli IFO-Regina Elena e San Gallicano di Roma, insieme alle oltre 80 istituzioni scientifiche aderenti all’International Papillomavirus Society, dedicano interamente alla lotta contro il Papilloma virus umano (HPV, Human Papillomavirus). Con questa iniziativa medici e ricercatori vogliono aumentare la consapevolezza dei rischi che il virus HPV può generare nella popolazione e informare sulle straordinarie armi a disposizione ...

Giornata internazionale contro le discriminazioni - tre studenti su cinque vittime di insulti - violenze o minacce : vittime di discriminazione, violenze o minacce, oppure presi in giro e isolati dai loro coetanei o ancora messi al centro di voci negative sul loro conto. È accaduto e accade ogni giorno a più di tre studenti su cinque. Soprattutto a scuola, quasi nove su dieci hanno visto con i propri occhi comportamenti discriminatori nei confronti dei loro compagni. È quanto emerge da un sondaggio realizzato da SottoSopra, il Movimento Giovani per Save the ...