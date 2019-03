optimaitalia

(Di venerdì 15 marzo 2019)Ci sono alcune offerte disponibili in Rete oggi 15 marzo che potrebbero fare la differenza per tutto il fine settimana, soprattutto nel caso in cui doveste essere propensi ad acquistare top di gamma come ilS10 o in alternativa unP20. In attesa del successore di quest'ultimo, pensando alla presentazione ormai imminente perP30, è interessante soffermarsi su alcune proposte per gli utenti che non vogliono lasciare nulla al caso dal punto di vista del comparto hardware di uno smartphone. Al netto del fatto che tra i due dispositivi trattati questo pomeriggio ci sia un anno solare di differenza.Partiamo proprio con l'ultimo arrivato, analizzando lazione più interessante da parte di Amazon. Chi desidera unS10 abasso, infatti, può portarsi a casa la versione da 128 GB a circa 800 euro in queste ore. Considerando il fatto che ...

lucianoserrone : Fantastico equilibrio. Prima dell’Atletico rimontato, la Juve era “morta e sepolta”! Oggi è già sfida Messi-CR7 in finale! ???? - GioPao9 : Già sfida al prezzo più conveniente per #SamsungGalaxyS10 e Huawei P20: promo del 15 marzo - OptiMagazine : Già sfida al prezzo più conveniente per Samsung Galaxy S10 e Huawei P20: promo del 15 marzo -