Ghali presenta ' I love you' al carcere di San Vittore | Qui venni a trovare mio

Ghali entra in carcere per presentare una canzone d'amore (e di galera) : San Vittore, il carcere di Milano, è stato costruito secondo il principio ottocentesco del panopticon. Ma ieri nello spazio centrale da cui si dipartono i sei raggi, con la sua architettura ottocentesca sembra quasi di stare sotto una cupola da chiesa, è successo qualcosa di non abituale per una struttura carceraria. Il rapper Ghali, origini tunisine una infanzia a Baggio -per dirla come lui con "la mamma bidella e il papà in una cella" ha ...

Ghali presenta I love you a San Vittore : Ma 'I love You', dice Ghali, non è solo una canzone, bensì un progetto "per fare comunicare il carcere con il mondo esterno".