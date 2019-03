Ghali | esce il nuovo singolo I Love You | una lettera d’amore ‘cantata’ a San Vittore

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2019) Elisa è siciliana, di Caltanissetta. Nella sua cella c’è un mazzo di fiori sistemato in una bottiglietta d’acqua mozzata. Forse sono finti, ma che importanza vuoi che abbia. Deve scontare ancora tre anni e tre mesi prima di uscire da San. Prima girava per l’Europa, organizzava rave. Ora è addetta alle pulizie nella prigione e quandospera di trovare subito un lavoro. Perché così è più semplice reinserirsi nella società. Karim porta una maglietta di un bianco immacolato con qualche scritta nera che lo fa somigliare a un trapper e dice che fin dal primo giorno in cui ha messo piede in carcere ha capito cos’è la libertà. Quella di parlare con la sua famiglia, per esempio. Tre anni e sette mesi ancora da scontare. Di anni, lui invece ne ha 25. Quandoha già in mente cosa vorrebbe fare: o il magazziniere, o il pizzaiolo, oppure ...

