blogo

(Di venerdì 15 marzo 2019)certi amori non finiscono fanno dei giri immensi e poi ritornanoMi è venuto in mente questo frammento del pezzo di Antonello Venditti rivedendo in onda mercoledì pomeriggio su. Certo, la televisione di oggi non è quasi più sentimento -vero- quindi questa mia considerazione potrebbe suonare come qualcosa di vecchio, di retrò, roba da ultima pagina, ma certe ultime pagine, a mio parere, sono meglio delle prime, hanno più cuore, perchè meno interessate ai meccanismi perversi di chi vuole primeggiare per forza, perdendolo che conta davvero. Ma è proprio di cuore che vorrei parlare, descrivendo ilsu, dopo alcuni anni, disuosupubblicato su TVBlog.it 15 marzo 2019 07:36.

SerieTvserie : Georgia Luzi e quel suo ritorno su Rai1 - tvblogit : Georgia Luzi e quel suo ritorno su Rai1 - Varych4 : Georgia Luzi e quel suo ritorno su Rai1 -