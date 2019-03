Friends | il revival non ci sarà La creatrice Marta Kauffman | ' Amici come la famiglia?

Friends il revival (o reunion) non si farà - parola della creatrice Marta Kauffman : Friends sta vivendo una seconda giovinezza. Recentemente Netflix ha spesso 100 milioni di dollari per mantenere tutte le stagioni della serie sulla propria piattaforma di streaming. Nel frattempo da Warner Bros, che ha prodotto la serie, hanno fatto sapere che Friends farà parte delle serie presenti sulla piattaforma che si apprestano a lanciare come WarnerMedia società che riunisce i prodotti di canali come HBO, TNT, TBS e l'universo ...

Lasciate ogni speranza voi che desiderate il revival di Friends - perché “potrebbe solo deludere” : Ce lo hanno ripetuto fino alla nausea, eppure c'è qualcosa in noi fanatici della serie che rende impossibile rinunciare per sempre a sperare in un revival di Friends. O in una qualche forma di reunion anche minuscola, anche insignificante, anche una tantum. Mai presa seriamente in considerazione l'idea di un eventuale film, scartata quella di un seguito per l'indisponibilità di parte del cast - quella maschile, a voler essere precisi, stando ...