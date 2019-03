FridaysForFuture | cortei in tutto il mondo per salvare il clima Italia in prima linea

newnotizie

(Di venerdì 15 marzo 2019) Greta Thunberg e altri giovani ambientalisti rivolgono ai vari Governi delle richieste ben precise, che si basano sulla necessità di politiche decisamente più incisive contro il riscaldamento globale. ...

ildesk : Tanti giovani e genitori con bambini, nei cortei colorati per sensibilizzare sul tema del cambiamento climatico… - xMikele87 : Manifestate fate cortei, ma poi siete i primi che fumano e buttate la cicca per terra! #SchoolsStrike4Climate… - silviafranchi2 : RT @ilmanifesto: #ilmanifesto #laprima GREEN,PLEASE in edicola oggi con un'edizione straordinaria: le nostre 24 pagine del venerdì.«Agire s… -