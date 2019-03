Fridays for Future, giovani in piazza in tutto il mondo per lo sciopero globale del clima (Di venerdì 15 marzo 2019) Sull'onda delle battagli portate avanti dalla giovanissima attivista svedese sedicenne Greta Thunberg, n tutto il mondo oggi appuntamenti e manifestazioni per sensibilizzare governi e istituzioni sulle politiche ambientali . Coinvolte quasi 1700 città sparse in 200 Paesi tra cui anche l'Italia dove cortei sono previsti in 182 piazze da nord a sud.



Mov5Stelle : Ieri Repubblica ha chiesto al ministro @SergioCosta_min un’intervista su #cambiamenticlimatici, ma oggi non c’è tra… - DalilaNesci : L’intervista su “Fridays for future” mai uscita su Repubblica - beppe_grillo : Oggi milioni di ragazzi in tutto il mondo scenderanno in piazza per il #GlobalStrikeForum, per chiedere a gran voce… -